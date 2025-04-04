Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы — Finance.ua
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Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы

Фондовый рынок
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Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы
Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая в декабре 2024 года объявила о возвращении на отечественный рынок авиаперевозок, анонсировала рейсы в еще три популярных среди украинцев города Европы.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика на странице в Facebook.
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Новые направления: Прага, Берлин, Стокгольм

  • Кишинев — Стокгольм, с 01.06 (во вторник и воскресенье).
  • Кишинев — Прага, с 02.06 (понедельник и суббота)
  • Кишинев — Берлин с 04.06 (среда, пятница).
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Ранее мы писали, что авиакомпания SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева в наиболее популярные европейские направления среди украинцев. Выбранные маршруты включают Испанию, Португалию, Францию, Грецию и Кипр.
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Справка Finance.ua:

Маршруты из Кишинева (дни работы):
  • Кишинев (RMO) — Париж (BVA), Франция (пн, пт);
  • Кишинев (RMO) — Лиссабон (LIS), Португалия (пт);
  • Кишинев (RMO) — Барселона (BCN), Испания (ср., увеличение до трех раз в неделю);
  • Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC), Испания (пн, пт);
  • Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Испания (ср, сб);
  • Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA), Кипр (трижды в неделю);
  • Кишинев (RMO) — Салоники (SKG), Греция (вт);
  • Кишинев (RMO) — Ираклион (HER), Греция (пн, ср, сб, увеличение до четырех раз в неделю).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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