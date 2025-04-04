Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы — Finance.ua

Украинская авиакомпания запускает три новых направления из Молдовы
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая в декабре 2024 года объявила о возвращении на отечественный рынок авиаперевозок, анонсировала рейсы в еще три популярных среди украинцев города Европы.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика на странице в Facebook.
Новые направления: Прага, Берлин, Стокгольм
- Кишинев — Стокгольм, с 01.06 (во вторник и воскресенье).
- Кишинев — Прага, с 02.06 (понедельник и суббота)
- Кишинев — Берлин с 04.06 (среда, пятница).
Ранее мы писали, что авиакомпания SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева в наиболее популярные европейские направления среди украинцев. Выбранные маршруты включают Испанию, Португалию, Францию, Грецию и Кипр.
Справка Finance.ua:
Маршруты из Кишинева (дни работы):
- Кишинев (RMO) — Париж (BVA), Франция (пн, пт);
- Кишинев (RMO) — Лиссабон (LIS), Португалия (пт);
- Кишинев (RMO) — Барселона (BCN), Испания (ср., увеличение до трех раз в неделю);
- Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC), Испания (пн, пт);
- Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Испания (ср, сб);
- Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA), Кипр (трижды в неделю);
- Кишинев (RMO) — Салоники (SKG), Греция (вт);
- Кишинев (RMO) — Ираклион (HER), Греция (пн, ср, сб, увеличение до четырех раз в неделю).
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