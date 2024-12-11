SkyUp открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Кишинева — Finance.ua

SkyUp открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Кишинева
Авиакомпания SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева по наиболее популярным европейским направлениям среди украинцев. Выбранные маршруты включают Испанию, Португалию, Францию, Грецию и Кипр.
Об этом сообщается на сайте компании.
Первые рейсы начнутся в апреле 2025 года, а билеты доступны с 11 декабря 2024 года.
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«Хотя украинское воздушное пространство остается закрытым для гражданской авиации, украинцы сохранили связь с миром. Спрос на путешествия для посещения родственников, поддержки деловых отношений, дипломатических усилий, гуманитарной деятельности или журналистских обязанностей — продолжение информирования мира о событиях в Украине — остается высоким. Учитывая эти потребности и требования, мы выбрали аэропорт Кишинева как один из ближайших международных хабов возле украинской границы», — заявили в компании.
Маршруты из Кишинева (дни работы):
- Кишинев (RMO) — Париж (BVA), Франция (пн, пт);
- Кишинев (RMO) — Лиссабон (LIS), Португалия (пт);
- Кишинев (RMO) — Барселона (BCN), Испания (ср., увеличение до трех раз в неделю);
- Кишинев (RMO) — Аликанте (ALC), Испания (пн, пт);
- Кишинев (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Испания (ср, сб);
- Кишинев (RMO) — Ларнака (LCA), Кипр (Трижды в неделю);
- Кишинев (RMO) — Салоники (SKG), Греция (вт);
- Кишинев (RMO) — Ираклион (HER), Греция (пн, ср, сб, увеличение до четырех раз в неделю).
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Напомним, Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая ситуацию с безопасностью, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.
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