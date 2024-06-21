Украине в этом году требуется еще $9,5 миллиарда для финансирования первоочередных нужд восстановления — Finance.ua

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Украине в этом году требуется еще $9,5 миллиарда для финансирования первоочередных нужд восстановления

Казна и Политика
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Украине в этом году требуется еще $9,5 миллиарда для финансирования первоочередных нужд восстановления
Украине в этом году требуется еще $9,5 миллиарда для финансирования первоочередных нужд восстановления
Украине в 2024 году требуется еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления: оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья и т. д.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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«По оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украина нуждается в 15,3 млрд долларов США на быстрое восстановление. Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украине требуется еще 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ІТ-сектор».
Отмечается, что из-за постоянно растущей необходимости быстрого восстановления, в условиях систематического российского террора, Украина сталкивается с новой реальностью, которая требует адаптивного подхода к восстановлению.
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Этот процесс включает принцип «build back better», «зеленое восстановление», предусматривающий внедрение лучших практик в инженерии, строительстве, привлечении частного сектора, подотчетность использования ресурсов и восстановление экономики на пути Украины к членству в ЕС и НАТО.
«Создание благоприятной среды для инвестиций предполагает улучшение доступа к финансированию инвестиционных проектов, обеспечение страхования от военных и политических рисков, а также внедрение механизмов государственной поддержки. Правительство Украины активно сотрудничает с рядом партнеров и привержено принятию шагов для улучшения этого процесса», — сказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
По материалам:
Укрінформ
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