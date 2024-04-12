Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк — Finance.ua
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Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк

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Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк
Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк
По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения.
Об этом говорится в «Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии», имеющемся в распоряжении агентства.
«В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения», — говорится в сообщении.
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По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров стоимость восстановления и отстройки в Украине выросла до 486 млрд долл. в США, что более чем в два раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.
Как сообщалось, с начала широкомасштабной войны в государственный бюджет Украины поступило около 31 млрд долл. кредитных и грантовых средств, мобилизованных Всемирным банком, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.
По материалам:
Укрінформ
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