Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк Сегодня 11:43

Темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году — Всемирный банк

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения.

Об этом говорится в «Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии», имеющемся в распоряжении агентства.

«В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения», — говорится в сообщении.

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По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров стоимость восстановления и отстройки в Украине выросла до 486 млрд долл. в США, что более чем в два раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Как сообщалось, с начала широкомасштабной войны в государственный бюджет Украины поступило около 31 млрд долл. кредитных и грантовых средств, мобилизованных Всемирным банком, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.

Укрінформ По материалам:

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