Украине понадобится до $57 млрд в 2023 году — МВФ Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Украине понадобится до $57 млрд в 2023 году — МВФ

Украине может потребоваться от $39,5 млрд до $57 млрд внешнего финансирования в 2023 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы МВФ к Мониторинговой программе с привлечением совета директоров (PMB).

«В основном сценарии предполагается, что потребности во внешнем финансировании в 2023 году будут составлять $39,5 млрд, при предположениях об отсутствии монетарного финансирования (со стороны НБУ. — Ред.) и финансирования внутренних государственных облигаций, соответствующих 80% роловера», — отметил фонд.

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В МВФ объяснили, что к этой сумме добавляются еще $8 млрд, которые Украина могла бы освоить в рамках восстановления, хотя правительство оценивает свои возможности гораздо выше — в $17 млрд.

«В неблагоприятном сценарии влияние ухудшения макроэкономических прогнозов на доходы и расходы (включая расходы на социальные нужды и поддержку энергетических компаний) приведет к увеличению бюджетного дефицита, что приведет к увеличению потребностей во внешнем финансировании на $9,5 млрд... Таким образом, при таком совокупном сценарии потребности во внешнем финансировании могут составить до $57 млрд», — констатируют эксперты фонда.

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Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в следующем году на 12,5% и инфляцию 40%, снижение международных резервов до $18 млрд против $21 млрд в базовом сценарии, а также рост расходов госбюджета до 68,8% ВВП против 56,5% в базовом с расширением дефицита с 9,1 до 16,8% ВВП.

В индикативной таблице, представленной в документах, финансирование со стороны МВФ отсутствует, хотя Украина при разработке проекта госбюджета на 2023 год называла Фонд одним из трех ключевых кредиторов и доноров в следующем году наравне с ЕС и США. Пока что МВФ указывает $18 млрд кредита от ЕС, $14 млрд двусторонних грантов (основную сумму правительство ожидает от США), $2 млрд кредитов от Всемирного банка, а также $1,5 млрд от других МФО (ЕБРР, ЕИБ) и других двусторонних проектов.

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