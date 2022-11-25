Украине нужны дополнительные средства на восстановление после очередной массированной атаки россии — Марченко Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Украине нужны дополнительные средства на восстановление после очередной массированной атаки россии — Марченко

Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада, чтобы помочь покрыть расходы на восстановление после российских ракетных атак на этой неделе, сообщил Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ряд российских ударов в последние дни повлек за собой наибольшие перебои с электроэнергией в Киеве за всю девятимесячную войну и остановил все украинские атомные электростанции впервые за 40 лет.

В августе Всемирный банк оценил, что для восстановления инфраструктуры Украины понадобится 105 млрд долларов, но Марченко сказал Reuters, что эта цифра растет.

«К сожалению, эта цифра растет ежедневно и в худшем случае значительно возрастет», — сказал он.

Марченко добавил, что нынешняя поддержка Запада означает, что «у нас будет примерно $3–3,5 млрд в месяц против $5 млрд в этом году», чего должно быть достаточно, чтобы поддерживать работу правительства.

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники подсчитали, что восстановление Украины после войны, которая в четверг вошла в десятый месяц, может стоить более €1 трлн.

Однако пока поддержка Запада продолжает поступать волнами.

«Для нас важна поддержка наших международных партнеров», — сказал Марченко, указав также на обещанные Евросоюзом €18 млрд.

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В августе Марченко добился соглашения между международными кредиторами страны, включая западные правительства и крупные инвестиционные компании, о двухлетней заморозке выплат долга.

По его словам, Украина все еще находится в ситуации полной непредсказуемости, хотя все еще планирует отменить некоторые меры контроля за движением капитала, которые она ввела для стабилизации своих финансов. Это означает, что с апреля инвесторы облигаций, которые не имели доступа к своим деньгам во время войны, снова получат некоторые выплаты, хотя Марченко призвал их реинвестировать эти деньги обратно в Украину, купив ее долгосрочные облигации.

borgexpert По материалам:

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