россия нанесла окружающей среде Украины ущерб более чем на 1,35 трлн грн — Счетная палата Сегодня 07:41 — Аграрный рынок

россия нанесла окружающей среде Украины ущерб более чем на 1,35 трлн грн — Счетная палата, AP Photo

Действия российских оккупантов уже нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона гривен. Но и эта сумма не показывает реальную картину.

Об этом сообщила Счетная палата Украины со ссылкой на данные Оперативного штаба по фиксации экопреступлений рф.

Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала полномасштабной войны количество таких выбросов превысило 67 миллионов тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 миллиона тонн в год.

По данным Минсреды, материальный ущерб от загрязнения воздуха достигает уже 927 млрд гривен.

Кроме того, в Украине пострадала почти треть лесного фонда государства — это 3 миллиона гекратов лесов. Некоторые из них утрачены навсегда.

Около трети территории Украины нужно будет разминировать, на что уйдет не менее 10 лет. Таким образом, россия превратила плодородные украинские черноземы в «наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире», отмечает Счетная палата.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Строилец сообщил, что с начала войны уже зафиксировано более 2200 преступлений против окружающей среды.

«Мы редко задумываемся о том, что упавшая где-то далеко ракета забирает и частичку нашей жизни. Загрязненный водоем за десятки и сотни километров забирает питьевую воду у каждого из нас. Когда разрушается лес, теряем мы все, ведь лес — это богатство всего нашего народа», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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