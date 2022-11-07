Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика)

Аграрный рынок
112
Средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составила 37867 грн за гектар.
Где в Украине самые дорогие с/х земли?
В мае снова после большого вторжения возобновил работу рынок земли. По состоянию на конец октября 2022 стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли — в соответствующий период один гектар земли в прошлом году стоил 36 562 грн.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тысяч гривен за гектар. Первый месяц после возобновления работы цены достигали 43 тысячи гривен за гектар.
До нападения рф в феврале в среднем продавали 10 тысяч га в неделю, продажи упали в 4 раза — до 2,5 тысячи га в неделю. В общей сложности по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га — это менее 1% от общей площади из 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.
Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика)
В октябре 2022 года самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.
Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика)
Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.