Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине самые дорогие с/х земли: средняя стоимость за гектар (инфографика) Сегодня 14:02 — Аграрный рынок

Средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составила 37867 грн за гектар.

Где в Украине самые дорогие с/х земли?

В мае снова после большого вторжения возобновил работу рынок земли. По состоянию на конец октября 2022 стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли — в соответствующий период один гектар земли в прошлом году стоил 36 562 грн.

Об этом сообщает Опендатабот , платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тысяч гривен за гектар. Первый месяц после возобновления работы цены достигали 43 тысячи гривен за гектар.

До нападения рф в феврале в среднем продавали 10 тысяч га в неделю, продажи упали в 4 раза — до 2,5 тысячи га в неделю. В общей сложности по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га — это менее 1% от общей площади из 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

В октябре 2022 года самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

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