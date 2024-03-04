Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках — Finance.ua

Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках Сегодня 10:05 — Валюта

Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках

Население Украины в феврале 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,394 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,219 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 824,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Курс доллара на наличном рынке почти полностью зависит от курса межбанковского валютного рынка. В середине января курс на межбанке резко вырос, а официальный курс обновил исторический максимум — 38,62 грн/доллар. В конце месяца курс стал снижаться. В результате в течение февраля на наличном рынке выросл с 38,25 до 38,65 грн/доллар (продажа).

Официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек — с 37,98 до 37,87 грн/доллар.

Отметим, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1,864 млрд долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года. Согласно статистике центробанка, за 2023 год банки ввезли 9,463 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, украинцы смогут ощутить удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года;

украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.

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