Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине — Finance.ua

Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине

Украинцы, вынужденные искать убежища от войны в других странах, в частности ЕС, через полгода нахождения там должны платить налоги в стране пребывания. В правительстве ищут варианты, как решить эту проблему.

Об этом в интервью рассказал председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Люди, получающие деньги из Украины, здесь с них удерживается налог. Но если они находятся за границей более полугода, то по законодательству налог должен удерживаться и там. Возникает двойное налогообложение. Проблема этого вопроса в том, что на него нет быстрого и простого решения», — сказал Гетманцев.

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По его словам, этим вопросом занимался Минфин, у него были переговоры с OECD. Теперь этой темой занимается первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, которая пытается решить вопрос путем направления писем в налоговые службы зарубежных стран.

«Очень смелый и необычный способ решения проблемы, урегулированный в семи десятках двусторонних международных договоров. Вместе с тем, это, безусловно, простое и быстрое решение. Эффективно ли — узнаем вскоре. Этот вопрос сейчас на ней, мы ожидаем от нее скорейшего решения. Убежден, что ей удастся решить проблему сотен тысяч украинцев быстрее и эффективнее, чем бы это делал Минфин», — сказал депутат.

Пока, по его словам, крушения с двойным налогообложением точно нет, поскольку налоги за налоговый период 2022 года уплачиваются в 2023 году.

«Если в марте мы рассчитывали на то, что война будет не затяжной, то этот вопрос вообще не возник бы как таковой. А поскольку где-то в мае-июне мы уже поняли, что скоро не получится, Минфин стал этим заниматься, начал переговоры» , — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Ранее Председатель Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер заявлял, что решена одна из ключевых проблем риска двойного налогообложения предпринимателей за рубежом. Теперь получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины можно онлайн.

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