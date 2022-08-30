Рада поддержала возврат акцизов на горючее — Finance.ua
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Рада поддержала возврат акцизов на горючее

Казна и Политика
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Рада поддержала возврат акцизов на горючее
Рада поддержала возврат акцизов на горючее
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о возврате акциза на горючее, сообщили из депутатского корпуса.
«Рада в первом чтении одобрила законопроект о возврате акциза на топливо. За это решение проголосовали 236 депутатов», — отметил, в частности, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Законопроектом планируется вернуть акциз на горючее, отмененный в марте.
При этом ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан, как предлагается, составят 100,00 евро за 1000 литров.
Решение будет действительным до отмены военного положения.
Как отмечают в Минэкономики, в Украине преодолели ситуацию с дефицитом горючего и цены падают. В случае частичного возврата акциза в Минэкономики не ожидают удорожания горючего.
Там отмечают, что акциз на горючее — это «главный механизм наполнения Дорожного фонда». Поэтому частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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