Украинцы в Польше все чаще отказываются работать на неквалифицированных должностях

Украинцы составляют 67% общего количества иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех работающих в Польше. В то же время, украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности.
Об этом сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления по социальному страхованию Польши (ZUS).

Рост количества застрахованных украинцев

По информации ZUS, только в ноябре 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством в Польше выросло почти на 7,9 тыс. до 862 060 человек.
В то же время общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В структуре общей занятости в Польше иностранные работники составляют около 7%.
В Gremi Personal отмечают, что украинцы обеспечили основную часть месячного прироста иностранной занятости и остаются ключевой составляющей миграционного рынка труда Польши.

Уровень экономической активности украинцев

Около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, имеют работу и платят налоги и социальные взносы. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет около 25%, в Чехии — 48%.

Отрасли с наибольшим спросом на украинских работников

По данным Gremi Personal, большинство украинских работников заняты в сферах логистики, услуг, перерабатывающей промышленности, строительства и транспорта.
Аналитики отмечают, что украинцы, прежде всего, заполняют сегменты рынка труда, которые менее привлекательны для местных работников. Спрос на рабочую силу в отраслях HoReCa, ритейла, логистики и перерабатывающей промышленности остается стабильно высоким, тогда как заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низка.
В то же время в Gremi Personal фиксируют изменение поведения украинских работников на польском рынке труда. Все чаще они не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость.
Аналитики указывают, что эти тенденции свидетельствуют о постепенной трансформации украинских трудовых мигрантов из временного ресурса в стабильную составляющую польского рынка труда. Для бизнеса это означает необходимость инвестировать не только в аренду, но и в долгосрочное содержание и развитие украинских специалистов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные GUS писал, что средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9 583,31 злотых. На повышение уровня оплаты труда повлияли дополнительные выплаты, включая квартальные, годовые, праздничные премии и бонусы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
