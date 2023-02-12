Украинцы в Польше смогут получать пенсии через местную почту — Finance.ua

Украинцы в Польше смогут получать пенсии через местную почту 12.02.2023, 22:02 — Личные финансы

Украинцы в Польше смогут получать пенсии через местную почту

Украинцам, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Польшу, хотят разрешить получать пенсионные выплаты через местные почтовые отделения.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

По словам главы министерства Ирины Верещук, большинство пожилых людей, выехавших в Польшу, пока не могут воспользоваться украинской пенсией, и эту проблему нужно решать.

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Техническая возможность перевода пенсионных выплат в Польшу есть. В то же время, как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, почта Республики Польша готова выплачивать украинцам пенсии наличными, через международные переводы между ней и Укрпочтой. Кроме этого, по почте Польши украинцы смогут пересылать необходимые пакеты документов напрямую в Пенсионный фонд.

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Единственным препятствием для получения пенсий является потребность нормативного урегулирования.

Как подчеркнула Ирина Верещук, соответствующий законопроект уже разработан и требует скорейшей доработки и согласования, после чего его можно будет передать для принятия Верховной Радой.

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