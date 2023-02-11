Можно ли получить убежище в Польше после другой страны — объяснение посольства Сегодня 13:19 — Личные финансы

Польша приняла рекордное количество украинских беженцев — статус временной защиты с начала войны оформили более 1,5 млн человек. Многие из наших беженцев в Европе также интересуются переездом в Польшу.

Посольство Украины в Польше разъяснило, могут ли украинцы получить статус временной защиты (PESEL со статусом UKR) после того, как пользовались аналогичным убежищем в другой стране.

Отмечается, что после внесения изменений 13 января 2023 в спецзакон о помощи украинцам в связи с войной, получить убежище в Польше после другой страны больше нельзя.

«Согласно ст.1 и ст.23 „Закона о внесении изменений от 13 января 2023 года в „Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства“ и к некоторым другим законам“, граждане, которым уже было предоставлено временное убежище в других странах (даже если они от него отказались), не смогут получить убежище на территории Республики Польша», — отмечают в ведомстве.

Однако приехать в Польшу все же можно. Такие граждане могут находиться на территории страны до 24 августа 2023 года.

«Следует помнить, что такие лица не могут пользоваться всем социальным обеспечением, предусмотренным для граждан Украины, находящихся под временной защитой Польши (медицинские услуги, социальные выплаты и льготы)», — обращают внимание в посольстве.

Украинцы, приезжающие в Польшу после получения убежища в другой стране, имеют возможность легального трудоустройства на территории Польши согласно ст.22 «Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства» от 12 марта 2022 года.

Справка Finance.ua:

В Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам — теперь убегающим от войны будут создавать условия для проживания в Украине. Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек, сообщает Rzeczpospolita.

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