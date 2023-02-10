Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет — Finance.ua

Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет
Для находящихся в Польше украинцев стала доступна услуга оформления первого паспорта в виде ID-карты с 14 лет.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.
«Государственная миграционная служба напоминает, что в обособленных подразделениях ГП „Документ“ в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижении 14-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в одно из подразделений в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве с пакетом документов», — говорится в сообщении.
Какие документы нужны:
- свидетельство о рождении;
- паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
- справка о регистрации места жительства (при наличии);
- РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата производится непосредственно на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты (оплата наличными пока недоступна).
ID-карта впервые с 14 лет производится в течение 20 рабочих дней.
При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно.
В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр «Паспортный сервис» готовый документ возвращается территориальному подразделению ГМС для последующего хранения.
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