Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет — Finance.ua
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Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет

Личные финансы
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Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет
Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет
Для находящихся в Польше украинцев стала доступна услуга оформления первого паспорта в виде ID-карты с 14 лет.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.
«Государственная миграционная служба напоминает, что в обособленных подразделениях ГП „Документ“ в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижении 14-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в одно из подразделений в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве с пакетом документов», — говорится в сообщении.
Какие документы нужны:
  • свидетельство о рождении;
  • паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
  • справка о регистрации места жительства (при наличии);
  • РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
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Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата производится непосредственно на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты (оплата наличными пока недоступна).
ID-карта впервые с 14 лет производится в течение 20 рабочих дней.
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При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно.
В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр «Паспортный сервис» готовый документ возвращается территориальному подразделению ГМС для последующего хранения.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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