Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет — Finance.ua

Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет Сегодня 10:45 — Личные финансы

Украинцы могут оформить ID-карту в Польше с 14 лет

Для находящихся в Польше украинцев стала доступна услуга оформления первого паспорта в виде ID-карты с 14 лет.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Кракове, «Государственная миграционная служба напоминает, что в обособленных подразделениях ГП „Документ“ в Польше доступна услуга оформления первого паспорта гражданина в форме ID-карты по достижении 14-летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в одно из подразделений в Варшаве Гданьске или Вроцлаве с пакетом документов», — говорится в сообщении.

Какие документы нужны:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;

справка о регистрации места жительства (при наличии);

РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

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Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи , так и в порядке живой очереди.

Оплата производится непосредственно на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты (оплата наличными пока недоступна).

ID-карта впервые с 14 лет производится в течение 20 рабочих дней.

При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно.

В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр «Паспортный сервис» готовый документ возвращается территориальному подразделению ГМС для последующего хранения.

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