Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся — Finance.ua

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Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся

Личные финансы
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Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся
Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся
Государственная миграционная служба Украины на странице Facebook сообщила, сколько хранятся паспортные документы, которые вовремя не успели забрать.

Какой срок хранения документов в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах «Паспортный сервис» Государственного предприятия «Документ»:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу — 1 месяц;
  • ID-карта — 3 месяца;
  • по истечении указанных сроков оформленные документы передаются в терподразделения и отделения ГМС для последующего хранения.
Такие же сроки хранения документов действуют и в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис» — обособленных подразделениях на территории Европы.
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В ГМС отмечают, что срок хранения готовых ID-карт и паспортов для выезда за границу (при одновременном оформлении) в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис» — обособленных подразделениях на территории Европы составляет 3 месяца с момента их поступления. По истечении этого срока паспортные документы вместе с заявлением-анкетой и присоединенными к нему документами возвращаются для хранения в соответствующее территориальное подразделение ГМС на территории Украины.
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Сколько оформлена ID-карта гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу хранится в подразделениях ГМС?

Готовая ID-карта и паспорт для выезда за границу хранятся в ГМС в течение двух лет. Также вы можете написать заявление и продлить срок хранения паспортного документа до трех лет.
«Однако обращаем внимание, что до окончания действия военного положения и ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в Украине, оформленные документы будут храниться в ГМС неограниченный срок», — говорят в ГМС.

Как восстановить утраченные документы 🧐

По материалам:
Finance.ua
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