Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся — Finance.ua

Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся Сегодня 13:13 — Личные финансы

Забыли забрать заказанные паспортные документы: сколько они хранятся

Государственная миграционная служба Украины на странице Facebook сообщила , сколько хранятся паспортные документы, которые вовремя не успели забрать.

Какой срок хранения документов в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах «Паспортный сервис» Государственного предприятия «Документ»:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу — 1 месяц;

ID-карта — 3 месяца;

по истечении указанных сроков оформленные документы передаются в терподразделения и отделения ГМС для последующего хранения.

Такие же сроки хранения документов действуют и в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис» — обособленных подразделениях на территории Европы.

Читайте также Можно ли во время войны выехать из Украины без паспорта — ответ адвоката

В ГМС отмечают, что срок хранения готовых ID-карт и паспортов для выезда за границу (при одновременном оформлении) в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис» — обособленных подразделениях на территории Европы составляет 3 месяца с момента их поступления. По истечении этого срока паспортные документы вместе с заявлением-анкетой и присоединенными к нему документами возвращаются для хранения в соответствующее территориальное подразделение ГМС на территории Украины.

Сколько оформлена ID-карта гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу хранится в подразделениях ГМС?

Готовая ID-карта и паспорт для выезда за границу хранятся в ГМС в течение двух лет. Также вы можете написать заявление и продлить срок хранения паспортного документа до трех лет.

«Однако обращаем внимание, что до окончания действия военного положения и ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в Украине, оформленные документы будут храниться в ГМС неограниченный срок», — говорят в ГМС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.