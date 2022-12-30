Можно ли во время войны выехать из Украины без паспорта — ответ адвоката
Многие украинцы во время первой фазы российского вторжения уехали за границу с внутренними паспортами или вовсе без документов. То же касается документов на детей. К сожалению, многие теряют удостоверение личности вместе с разрушениями домов или по другим непредвиденным обстоятельствам.
Об этом пишет TRAVEL РБК-Украина.
Можно ли выехать со свидетельством о рождении вместо паспорта
В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины пропуск граждан через границу осуществляется на основании паспортных документов, напоминает адвокат, старший юрист Адвокатского объединения «Expatpro» Екатерина Затулко.
В мирное время такими документами являются:
- паспорт для выезда за границу (загранпаспорт);
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан);
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа.
«На время действия военного положения дополнительно предоставлена возможность выехать по внутреннему паспорту. Возможности выехать взрослому на основании свидетельства о рождении нет. Поэтому в случае утраты или повреждения как внутреннего паспорта, так и заграничного, нужно обратиться за оформлением новых паспортов и только после их получения выезжать с территории Украины», — объясняет она.
За пределами Украины загранпаспорта можно оформить, в частности, в представительстве ГП «Документ» в Польше.
Может ли ребенок уехать на основании свидетельства о рождении
Если у ребенка (до 16 лет) нет паспорта, выезд возможен на основании свидетельства о рождении. По достижении 16 лет для пересечения границы ребенку требуется внутренний или загранпаспорт, объясняет специалист адвокатского объединения.
С кем может уехать ребенок и при каких условиях:
Без нотариального согласия:
- в сопровождении родителей или хотя бы одного из них;
- в сопровождении бабушки/дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи или отчима при наличии документов, подтверждающих родственные связи. То есть если ребенок выезжает с мачехой, то нужно показать свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке мачехи с отцом ребенка;
- в сопровождении любого лица по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства;
- по нотариальному согласию одного из родителей — с любым человеком.
По достижении 16 лет ребенок может пересекать границу самостоятельно.
«Имейте в виду, что вышеописанные правила касаются нашей страны. Для успешного пересечения границы других стран перед въездом и выездом нужно проверять их правила», — советует Екатерина Затулко.
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