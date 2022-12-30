Можно ли во время войны выехать из Украины без паспорта — ответ адвоката Сегодня 14:04 — Личные финансы

Можно ли во время войны выехать из Украины без паспорта — ответ адвоката

Многие украинцы во время первой фазы российского вторжения уехали за границу с внутренними паспортами или вовсе без документов. То же касается документов на детей. К сожалению, многие теряют удостоверение личности вместе с разрушениями домов или по другим непредвиденным обстоятельствам.

Можно ли выехать со свидетельством о рождении вместо паспорта

В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины пропуск граждан через границу осуществляется на основании паспортных документов, напоминает адвокат, старший юрист Адвокатского объединения «Expatpro» Екатерина Затулко.

В мирное время такими документами являются:

паспорт для выезда за границу (загранпаспорт); дипломатический паспорт; служебный паспорт; проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан); удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа.

«На время действия военного положения дополнительно предоставлена возможность выехать по внутреннему паспорту. Возможности выехать взрослому на основании свидетельства о рождении нет. Поэтому в случае утраты или повреждения как внутреннего паспорта, так и заграничного, нужно обратиться за оформлением новых паспортов и только после их получения выезжать с территории Украины», — объясняет она.

За пределами Украины загранпаспорта можно оформить, в частности, в представительстве ГП «Документ» в Польше.

Может ли ребенок уехать на основании свидетельства о рождении

Если у ребенка (до 16 лет) нет паспорта, выезд возможен на основании свидетельства о рождении. По достижении 16 лет для пересечения границы ребенку требуется внутренний или загранпаспорт, объясняет специалист адвокатского объединения.

С кем может уехать ребенок и при каких условиях:

Без нотариального согласия:

в сопровождении родителей или хотя бы одного из них;

в сопровождении бабушки/дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи или отчима при наличии документов, подтверждающих родственные связи. То есть если ребенок выезжает с мачехой, то нужно показать свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке мачехи с отцом ребенка;

в сопровождении любого лица по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства;

по нотариальному согласию одного из родителей — с любым человеком.

По достижении 16 лет ребенок может пересекать границу самостоятельно.

«Имейте в виду, что вышеописанные правила касаются нашей страны. Для успешного пересечения границы других стран перед въездом и выездом нужно проверять их правила», — советует Екатерина Затулко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.