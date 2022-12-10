Как украинцам пересечь границу с Diia.pl: правила, дополнительные документы — Finance.ua

Как украинцам пересечь границу с Diia.pl: правила, дополнительные документы Сегодня 20:11 — Личные финансы

Как украинцам пересечь границу с Diia.pl: правила, дополнительные документы

Электронные документы не только активно используются украинцами в пределах своего государства, но и позволяют более комфортно передвигаться по странам Европы.

Так, на основании Diia.pl украинцы могут пересекать польскую границу, то есть выехать из Польши в Украину и вернуться назад или посетить другие государства Шенгенского соглашения. Соответствующее решение Польша уже огласила государствам-членам ЕС и ассоциированным странам Шенгенской зоны.

Что такое Diia.pl?

Власти Польши утвердили два типа документов, подтверждающих право на проживание украинцев в Республике Польша:

справка о временной защите, которую выдает Главное управление по делам иностранных граждан;

электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.



Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel.

Подробная инструкция, как получить цифровой документ, по ссылке

Как путешествовать с Diia.pl?

Все довольно просто, достаточно иметь действующий сертификат в мобильном приложении Diia.pl в Вашем смартфоне и проездной документ, например, загранпаспорт. Этот список документов дает Вам право путешествовать в пределах Польши и за границу.

Также обращаем Ваше внимание, что право пересекать границу исключительно на основании номера PESEL отсутствует. Таким образом, для комфортных поездок Вам необходимо иметь один из двух документов, подтверждающих Ваше право на жительство в Польше (справка от Главного управления по делам иностранцев или электронный документ Diia.pl).

Справку от управления предоставить в электронном виде невозможно, действителен только ее бумажный экземпляр.

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