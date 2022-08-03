Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь — Finance.ua

Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь
В Испании утвердили денежную помощь гражданам Украины, которые были вынуждены уехать за границу из-за военных действий.
Кто может получить помощь
Лица, отвечающие следующим критериям:
- имеют временную защиту в Испании;
- не состоят на содержании официальных благотворительных организаций (Красный Крест, Каритас, Сеар и т.п.);
- имеют прописку;
- не имеют дохода.
Как отмечается, размер выплат составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставлена в течение 6 месяцев.
Как получить выплату
Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбирать раздел «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») или позвонить по телефонам 915412530/901106570.
С дополнительными вопросами по получению пособия можно обращаться в Oficians de la Seguridad Social.
Справка Finance.ua:
- планируя снять квартиру в Испании, следует помнить, что стоимость недвижимости состоит из двух частей — арендная плата и коммунальные платежи. Сколько стоит аренда в разных городах Испании — рассказали здесь;
- на испанском рынке труда требуются работники из сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачи, строители, специалисты по сельскому хозяйству.
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