Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь — Finance.ua
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Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь

Личные финансы
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Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь
Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь
В Испании утвердили денежную помощь гражданам Украины, которые были вынуждены уехать за границу из-за военных действий.

Кто может получить помощь

Лица, отвечающие следующим критериям:
  • имеют временную защиту в Испании;
  • не состоят на содержании официальных благотворительных организаций (Красный Крест, Каритас, Сеар и т.п.);
  • имеют прописку;
  • не имеют дохода.
Как отмечается, размер выплат составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставлена в течение 6 месяцев.

Как получить выплату

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбирать раздел «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») или позвонить по телефонам 915412530/901106570.
С дополнительными вопросами по получению пособия можно обращаться в Oficians de la Seguridad Social.

Справка Finance.ua:

  • планируя снять квартиру в Испании, следует помнить, что стоимость недвижимости состоит из двух частей — арендная плата и коммунальные платежи. Сколько стоит аренда в разных городах Испании — рассказали здесь;
  • на испанском рынке труда требуются работники из сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачи, строители, специалисты по сельскому хозяйству.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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