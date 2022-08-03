Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь — Finance.ua

Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь Сегодня 16:39 — Личные финансы

Украинцы в Испании смогут получить финансовую помощь

В Испании утвердили денежную помощь гражданам Украины, которые были вынуждены уехать за границу из-за военных действий.

Кто может получить помощь

Лица, отвечающие следующим критериям:

имеют временную защиту в Испании;

не состоят на содержании официальных благотворительных организаций (Красный Крест, Каритас, Сеар и т.п.);



имеют прописку;



не имеют дохода.



Как отмечается, размер выплат составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставлена в течение 6 месяцев.

Как получить выплату

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбирать раздел «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») или позвонить по телефонам 915412530/901106570.

С дополнительными вопросами по получению пособия можно обращаться в Oficians de la Seguridad Social.

Справка Finance.ua:

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