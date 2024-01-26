Украинцы в 2023 году потратили на новые легковушки 105,5 млрд грн: какие авто покупали — Finance.ua
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Украинцы в 2023 году потратили на новые легковушки 105,5 млрд грн: какие авто покупали

Личные финансы
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Украинцы в 2023 году потратили на новые легковушки 105,5 млрд грн: какие авто покупали
Украинцы в 2023 году потратили на новые легковушки 105,5 млрд грн: какие авто покупали
По итогам 2023 года в Украине купили почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму — более 105,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Укравтопром.
При этом бизнес потратил на приобретение новых авто — более 34,3 млрд грн, а частные лица — около 71,2 млрд грн.

Какие авто покупали украинцы

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota — 16,4 млрд грн. Самым популярным автомобилем этой марки стал кроссовер Toyota RAV-4. За год было зарегистрировано 2934 автомобиля этой модели.
На втором месте BMW. На автомобили «баварцев» потратили 13,7 млрд грн. Лидером марки был BMW X5 (986 ед.).

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Реализация автомобилей Mercedes-Benz оценена в 10,9 млрд грн и это третий результат. Ее бестселлером стал Mercedes-Benz GLE (1061 ед.).
Четвертое место у Volkswagen — 8,9 млрд грн. Хит марки — VW ID.4 (2655 ед.).
Замыкает лидерскую пятерку — Škoda — 5,7 млрд грн. Самым большим спросом пользовалась Škoda Kodiaq (1307 ед.).
Напомним, по итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
По данным Опендатабот, в Украину за весь 2023 год ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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