Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье — Finance.ua
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Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье

Личные финансы
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Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье
Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье
Украинцы подали через приложение «Дія» более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате российской агрессии.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме после совещания с участием представителей Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.
«Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через „Дія“ украинцы подали более 325 тыс. уведомлений об уничтожении или повреждении жилья. Проанализировали их в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны, определили три направления возмещения: текущий ремонт, капитальные ремонтные работы и полное восстановление разрушенного жилья», — написал Шмыгаль.
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По его словам, восстановление жилья людей — приоритетное направление быстрой отстройки. На это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов.
Премьер-министр на совещании подчеркнул, что весь путь от подачи заявки и до восстановления жилья должен быть четким и простым.
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«Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий рф», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • в Украине вскоре будет введен механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — жилищный сертификат, стоимость которого будет рассчитываться на основании определенной Кабинетом Министров методики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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