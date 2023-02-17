Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье — Finance.ua

Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье Сегодня 15:13 — Личные финансы

Украинцы уже подали через «Дія» более 325 тысяч уведомлений об уничтоженном или поврежденном жилье

Украинцы подали через приложение «Дія» более 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате российской агрессии.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме после совещания с участием представителей Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

«Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через „Дія“ украинцы подали более 325 тыс. уведомлений об уничтожении или повреждении жилья. Проанализировали их в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны, определили три направления возмещения: текущий ремонт, капитальные ремонтные работы и полное восстановление разрушенного жилья», — написал Шмыгаль.

Читайте также Компенсация за разрушенное жилье: кто не получит

По его словам, восстановление жилья людей — приоритетное направление быстрой отстройки. На это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов.

Премьер-министр на совещании подчеркнул, что весь путь от подачи заявки и до восстановления жилья должен быть четким и простым.

«Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий рф», — добавил он.

Справка Finance.ua:

в Украине вскоре будет введен механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — жилищный сертификат, стоимость которого будет рассчитываться на основании определенной Кабинетом Министров методики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.