В Україні планують запровадити механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло — Finance.ua

В Україні планують запровадити механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

В Україні планують запровадити механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло

В Україні невдовзі запровадять механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло — житловий сертифікат, вартість якого буде вираховуватися на підставі визначеної Кабінетом міністрів методики.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства у Фейсбуці

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«Цього тижня парламент розглядатиме законопроєкт № 7198, який запроваджує механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Зокрема, громадяни України отримають чіткий та зрозумілий алгоритм, як подати заявку на компенсацію, хто її розглядає та приймає рішення щодо компенсації, скільки часу триває процес, а також можливості використання компенсації для придбання житла», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що люди, житло яких зруйноване, зможуть придбати житло через сертифікат. Розмір компенсації буде вираховуватися комісіями при органах місцевого самоврядування на підставі методики, визначеної Кабінетом міністрів України.

Інфографіка: Мінінфраструктури

Зазначається, що з цим сертифікатом українці зможуть придбати житло на первинному чи вторинному ринке за власним вибором у будь-якому населеному пункті України, крім тимчасово окупованих територій та місць проведення бойових дій.

«З початку повномасштабного вторгнення понад 325 тисяч українців уже повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через Дію. Люди очікують системних рішень щодо можливості відновити або придбати житло. Наша відповідальність як держави — забезпечити необхідний механізм і створити умови для того, щоб сотні тисяч українців отримали нові домівки. Більше того, ми не чекатимемо репарацій, а використаємо арештовані російські активи для компенсацій. Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт», — заявив Кубраков.

Інфографіка: Мінінфраструктури

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