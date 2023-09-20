Украинцы увеличили покупку военных облигаций на 62 миллиарда — Finance.ua

Украинцы увеличили покупку военных облигаций на 62 миллиарда Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Украинцы увеличили покупку военных облигаций на 62 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину физические лица увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн, а юридические лица — на 39,9 млрд грн.

«А именно физические лица по состоянию на 20 сентября 2023 года увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн — до 47,7 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 39,9 млрд грн — до 120,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

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В то же время представители территориальных громад увеличили объем купленных военных ОВГЗ на 2,2 млрд грн — до 2,3 млрд грн, что составляет всего 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. С начала этого года остатки увеличились на 86,4 млрд грн и по состоянию на 1 сентября 2023 года составляют 201,8 млрд грн.

Часть этих неиспользованных остатков формируется именно путем поступлений НДФЛ с зарплат военных, которого в этом году в местные бюджеты уже поступило 67,9 млрд грн.

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В Минфине напоминают, что правительство в мае 2023 года приняло Постановление № 523, которым намеревалось привлечь местные органы власти аккумулировать часть неиспользованных остатков в военных облигациях.

Теперь громады могут размещать средства на срочных депозитах только в случае приобретения государственных ценных бумаг на сумму в размере 50% от общего объема средств, размещаемых на депозитах. Однако местные органы власти снизили объем приобретенных облигаций с 3,7 до 2,3 млрд грн за последние месяцы, несмотря на ожидания по увеличению их участия в финансировании расходов государственного бюджета.

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Укрінформ По материалам:

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