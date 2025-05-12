Tesla отреагировала на паузу в торговой войне Трампа — Finance.ua

Tesla отреагировала на паузу в торговой войне Трампа Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Tesla отреагировала на паузу в торговой войне Трампа

Котировки акций Tesla выросли на 8% на предыдущих торгах в понедельник, 12 мая, на оптимизме по поводу торгового соглашения между США и Китаем.

В результате капитализация компании превысила $1 трлн впервые с февраля.

По итогам торгов 9 мая 2025 года акции Tesla подорожали на 4,7% и завершили в плюсе третью неделю подряд, прибавив за этот период около 15%.

В понедельник, 12 мая, рост продолжился на сообщении, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит их на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

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Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставке фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составляли 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры по экспортному контролю на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и итрии.

Трамп назвал это ошибкой и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%. Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

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Со своей стороны Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалации» в торговых отношениях между двумя странами.

При этом Китай без официального оглашения начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, охватывающих большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

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Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан. Также, по некоторым данным, Пекин предположительно готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждают отмену таможенных пошлин на аренду самолетов Китаем у США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 г. США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

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Глядя на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

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