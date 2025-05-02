В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках — Finance.ua

В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках

В апреле продажи автомобилей Tesla резко упали на некоторых европейских рынках, что стало ускорением тенденции, наблюдающейся с начала года для бренда электромобилей Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters

Некоторые европейцы покупают больше китайских электрических автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против политических взглядов самого Маска.

Отмечается, что продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% в Швеции. Для страны это был самый низкий показатель с октября 2022 года, когда в Швеции всего было зарегистрировано 43 новых Tesla.

Также стало известно, что в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%. Во Франции они снизились на 59,4%, а продажи электрокаров компании сокращаются четвертый месяц подряд.

Приверженность Маска крайне правой политике в Европе также привела к протестам против гендиректора-миллиардера и компании, и к вандализму в ее выставочных залах и на зарядных станциях в США и Европе.

Укрінформ По материалам:

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