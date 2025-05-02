В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках — Finance.ua
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В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках

Фондовый рынок
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В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках
В апреле продажи автомобилей Tesla упали на некоторых европейских рынках
В апреле продажи автомобилей Tesla резко упали на некоторых европейских рынках, что стало ускорением тенденции, наблюдающейся с начала года для бренда электромобилей Илона Маска.
Об этом сообщает Reuters.
Некоторые европейцы покупают больше китайских электрических автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против политических взглядов самого Маска.
Отмечается, что продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% в Швеции. Для страны это был самый низкий показатель с октября 2022 года, когда в Швеции всего было зарегистрировано 43 новых Tesla.
Также стало известно, что в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%. Во Франции они снизились на 59,4%, а продажи электрокаров компании сокращаются четвертый месяц подряд.
Приверженность Маска крайне правой политике в Европе также привела к протестам против гендиректора-миллиардера и компании, и к вандализму в ее выставочных залах и на зарядных станциях в США и Европе.
По материалам:
Укрінформ
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