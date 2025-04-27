Tesla откладывает запуск доступной версии Model Y на несколько месяцев — Finance.ua
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Tesla откладывает запуск доступной версии Model Y на несколько месяцев

Технологии&Авто
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Tesla откладывает запуск доступной версии Model Y на несколько месяцев
Tesla откладывает запуск доступной версии Model Y на несколько месяцев
Компания американского миллиардера Илона Маска Tesla по меньшей мере на несколько месяцев отложила запуск более доступной модели внедорожника Model Y.
Об этом информирует Reuters, ссылаясь на три осведомленных источника.
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Отмечено, что Tesla обещала выпустить доступные по цене автомобили, в частности американскую урезанную версию своего популярнейшего электрического внедорожника Model Y уже в первой половине года.
Ожидалось, что глобальное производство более дешевой Model Y под внутренним кодовым названием E41 начнется в США.
По данным источников, оно стартует как минимум на несколько месяцев позже, чем было предусмотрено публичным планом Tesla. Причину задержки не называют.
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Этот шаг мог стать потенциальным толчком к росту падающих продаж.
«Менее дорогие транспортные средства массового рынка широко ожидались поклонниками Tesla и инвесторами, которые надеются, что они привлекут новую группу клиентов и изменят ситуацию с падением продаж и уменьшением доли рынка производителя электромобилей», — говорится в сообщении.
Два собеседника издания сообщили, что Tesla в 2026 году планирует выпустить 250 тыс. более дешевых Model Y в США. Также авто хотят производить в Китае и Европе.
По материалам:
Espreso.tv
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