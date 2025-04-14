Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло — Finance.ua

Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло 14.04.2025, 00:35 — Технологии&Авто

Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло

Все больше владельцев Tesla выставляют свои подержанные автомобили на продажу, поскольку потребители реагируют на политическую деятельность Илона Маска и глобальные протесты, которые он разжег.

В марте количество подержанных автомобилей Tesla, выставленных на продажу на сайте Autotrader.com, резко возросло, сообщает издание Sherwood News со ссылкой на данные материнской компании Autotrader — Cox Automotive. Особенно высокими эти цифры были в последнюю неделю марта, когда в среднем на продажу было выставлено более 13 000 б/у Tesla. Это не только рекорд, но и на 67% больше, чем за ту же неделю годом ранее.

В то же время, продажи новых автомобилей Tesla замедлились, даже если продажи электромобилей других брендов растут. Согласно последнему отчету Kelley Blue Book, в первом квартале 2025 года в США было продано около 300 000 новых электромобилей, что на 10,6% больше, чем в предыдущем году. Между тем продажи Tesla упали в первом квартале, снизившись почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Такие автопроизводители как GM и Hyundai все еще отстают от Tesla. Но они показывают рост. К примеру, по данным Kelley Blue Book, бренды GM продали более 30 000 электромобилей в первом квартале, что почти вдвое больше, чем год назад.

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