Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло

Технологии&Авто
36
Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло
Число продаж подержанных автомобилей Tesla резко выросло
Все больше владельцев Tesla выставляют свои подержанные автомобили на продажу, поскольку потребители реагируют на политическую деятельность Илона Маска и глобальные протесты, которые он разжег.
В марте количество подержанных автомобилей Tesla, выставленных на продажу на сайте Autotrader.com, резко возросло, сообщает издание Sherwood News со ссылкой на данные материнской компании Autotrader — Cox Automotive. Особенно высокими эти цифры были в последнюю неделю марта, когда в среднем на продажу было выставлено более 13 000 б/у Tesla. Это не только рекорд, но и на 67% больше, чем за ту же неделю годом ранее.
Читайте также
В то же время, продажи новых автомобилей Tesla замедлились, даже если продажи электромобилей других брендов растут. Согласно последнему отчету Kelley Blue Book, в первом квартале 2025 года в США было продано около 300 000 новых электромобилей, что на 10,6% больше, чем в предыдущем году. Между тем продажи Tesla упали в первом квартале, снизившись почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Такие автопроизводители как GM и Hyundai все еще отстают от Tesla. Но они показывают рост. К примеру, по данным Kelley Blue Book, бренды GM продали более 30 000 электромобилей в первом квартале, что почти вдвое больше, чем год назад.
По материалам:
HiTech.Expert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems