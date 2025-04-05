Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44%

Фондовый рынок
42
Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44%
Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44%
Компания Lucid Motors сообщила о резком росте продаж своих электромобилей.
Автопредприятие из Ньюарка, Калифорния, рассказало, что в первом квартале 2025 года продало 3109 автомобилей, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.
Читайте также
Компания отметила, что уже произвела 2212 автомобилей, а также «более 600 дополнительных автомобилей в процессе транспортировки в Саудовскую Аравию для финальной сборки».
Увеличение продаж для Lucid возникло из-за проблем Tesla. В прошлом месяце генеральный директор компании заявил, что «более 50 процентов» ее заказов поступают от бывших владельцев Tesla.

О компании Lucid Motors

Lucid Motors — это американская автомобильная компания, специализирующаяся на производстве премиальных электромобилей. Основанная в 2007 году под названием Atieva, поначалу занималась разработкой батарейных технологий.
Читайте также
В 2016 году компания переименовалась в Lucid Motors и представила свой первый серийный автомобиль — Lucid Air, который конкурирует с Tesla Model S.
Lucid получает значительные инвестиции от суверенного фонда Саудовской Аравии, что позволяет ей активно развиваться.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems