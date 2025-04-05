Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44% — Finance.ua

Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44% 05.04.2025, 01:13 — Фондовый рынок

Покупатели Tesla выбирают другого автопроизводителя: продажи Lucid Motors выросли на 44%

Компания Lucid Motors сообщила о резком росте продаж своих электромобилей.

Автопредприятие из Ньюарка, Калифорния, рассказало, что в первом квартале 2025 года продало 3109 автомобилей, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Компания отметила, что уже произвела 2212 автомобилей, а также «более 600 дополнительных автомобилей в процессе транспортировки в Саудовскую Аравию для финальной сборки».

Увеличение продаж для Lucid возникло из-за проблем Tesla. В прошлом месяце генеральный директор компании заявил, что «более 50 процентов» ее заказов поступают от бывших владельцев Tesla.

О компании Lucid Motors

Lucid Motors — это американская автомобильная компания, специализирующаяся на производстве премиальных электромобилей. Основанная в 2007 году под названием Atieva, поначалу занималась разработкой батарейных технологий.

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В 2016 году компания переименовалась в Lucid Motors и представила свой первый серийный автомобиль — Lucid Air, который конкурирует с Tesla Model S.

Lucid получает значительные инвестиции от суверенного фонда Саудовской Аравии, что позволяет ей активно развиваться.

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