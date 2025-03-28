Продажи BYD превысили Tesla в 2024 году — Finance.ua

Продажи BYD превысили Tesla в 2024 году Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Продажи BYD превысили Tesla в 2024 году

BYD сообщила, что за 2024 год китайский производитель гибридов и электромобилей получил доход на сумму 777 миллиардов юаней ($107 млрд), что превысило доход компании Илона Маска Tesla, за прошлый год получившей $97,7 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Доход BYD был на 29% выше, чем в 2023 году и на 11 млрд юаней превысил прогнозы аналитиков. Чистая прибыль китайского производителя электромобилей выросла на 34% до 40,3 млрд юаней ($5,5 млрд), превзойдя оценки аналитиков в 39,5 млрд юаней.

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Во время брифинга аналитиков во вторник в Гонконге глава и соучредитель BYD Ван Чуаньфу заявил, что компания стремится продать 5,5 миллиона автомобилей в 2025 году, в том числе около 800 тысяч единиц за рубежом. Ранее компания прогнозировала продажи от пяти до шести миллионов авто, включая миллион единиц экспорта.

Несмотря на хорошие финансовые результаты, стоимость акций компании упала на 4,1%. В то же время если брать весь 2025 год, то стоимость акций поднялась на 46% и достигла рекордного показателя на прошлой неделе.

За четвёртый квартал 2024 года поставки BYD выросли на 73% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Компания получила доход на сумму 275 миллиардов юаней и 15 миллиардов чистой прибыли. В общей сложности в течение прошлого года компания поставила 4,27 миллиона авто, почти на уровне с Ford. Продажи именно электромобилей составляют 1,76 миллиона, в то время как у Tesla этот показатель 1,79 миллиона. Поставки за первые два месяца 2025 года уже превысили 600 тысяч авто, на 93% больше чем в 2024-м.

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Однако китайский производитель все же проигрывает Tesla по нескольким ключевым аспектам. Прежде всего компания Илона Маска имеет значительно более высокую рыночную стоимость даже несмотря на резкое падение стоимости акций за последние несколько месяцев. Американский автопроизводитель оценивается в $872 млрд, в то время как китайская компания имеет рыночную стоимость в $157 млрд.

Еще один показатель, в котором Маск опережает китайских конкурентов, — это чистая прибыль. Несмотря на более высокие продажи в BYD, их чистая прибыль в $5,5 млрд уступает Tesla, которая в 2024 году заработала $7,6 млрд.

Основным рынком BYD, конечно же, остается Китай, где доля компании на рынке составляет 15%, и здесь учитываются не только электромобили, но и любые легковые автомобили. В то же время китайский автопроизводитель также пытается расшириться в Европе, пока в США действуют штрафные пошлины на автомобили китайского производства.

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