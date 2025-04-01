Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года

Акции американской компании-производителя электрокаров Tesla упали на 36% за первые три месяца текущего года, что является самым резким падением с 2022 года.

Об этом сообщает CNBC

Также этот результат стал третьим худшим за любой квартал финотчетности компании на протяжении 15 лет.

В целом акции производителя электромобилей упали на 36% за первые три месяца года.

В последний раз у компании Илона Маска было хуже в конце 2022 года, когда акции его фирмы Tesla полетели вниз на 54%.

Падение стоимости акций Tesla в первом квартале уничтожило более 460 миллиардов долларов рыночной капитализации компании.

Отмечается, что большая часть этого квартала совпадает с периодом, когда Маск работает во второй администрации президента США Дональда Трампа, пытаясь сократить федеральные расходы, а также уволить десятки тысяч федеральных служащих.

Недавно Маск заявил в интервью Fox News, что он и его Департамент по эффективности правительства планируют сократить общие федеральные расходы на 1 триллион долларов США до мая.

Укрінформ По материалам:

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