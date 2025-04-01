Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года — Finance.ua
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Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года

Фондовый рынок
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Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года
Акции Tesla рекордно упали — больше всего с 2022 года
Акции американской компании-производителя электрокаров Tesla упали на 36% за первые три месяца текущего года, что является самым резким падением с 2022 года.
Об этом сообщает CNBC.
Также этот результат стал третьим худшим за любой квартал финотчетности компании на протяжении 15 лет.
В целом акции производителя электромобилей упали на 36% за первые три месяца года.
В последний раз у компании Илона Маска было хуже в конце 2022 года, когда акции его фирмы Tesla полетели вниз на 54%.

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Падение стоимости акций Tesla в первом квартале уничтожило более 460 миллиардов долларов рыночной капитализации компании.
Отмечается, что большая часть этого квартала совпадает с периодом, когда Маск работает во второй администрации президента США Дональда Трампа, пытаясь сократить федеральные расходы, а также уволить десятки тысяч федеральных служащих.
Недавно Маск заявил в интервью Fox News, что он и его Департамент по эффективности правительства планируют сократить общие федеральные расходы на 1 триллион долларов США до мая.
По материалам:
Укрінформ
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