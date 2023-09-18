Украина начнет продажу военных облигаций частным лицам за рубежом — Finance.ua

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Украина начнет продажу военных облигаций частным лицам за рубежом

Фондовый рынок
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Украина начнет продажу военных облигаций частным лицам за рубежом
Украина начнет продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, Фото: armyinform.com.ua
Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи военных облигаций частным лицам за рубежом.
«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — сказал Виталий Ваврищук, руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU.
На этой неделе ICU запускает программу по согласованию с правительством по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.
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Согласно исследованию ICU, экономика Украины в этом году несколько стабилизировалась. Это спровоцировало резкий рост цен на международные облигации с июня. Однако, по данным исследования ICU, экономическая активность, скорее всего, в конце года будет примерно на 25% ниже довоенного уровня.
По данным MarketAxess, на прошлой неделе международные облигации торговались по цене около 29 центов за доллар.
Другой рассматриваемый вариант — получение процентных доходов, которые финансовые депозитарии вроде Euroclear получили от замороженных российских активов на сумму около $280 млрд. Euroclear получила $1,7 млрд процентов в первом полугодии от $150 млрд российских активов, попавших под международные санкции. Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС перевод части денег в Украину в виде налога на непредвиденные доходы, уплачиваемые Европейской комиссией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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