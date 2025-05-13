Самый высокий показатель за всю историю: UniCredit за первый квартал получил прибыль в $3,1 млрд — Finance.ua

Самый высокий показатель за всю историю: UniCredit за первый квартал получил прибыль в $3,1 млрд Сегодня 05:30 — Фондовый рынок

Самый высокий показатель за всю историю: UniCredit за первый квартал получил прибыль в $3,1 млрд

UniCredit, вторая крупнейшая банковская группа Италии, получила рекордную квартальную прибыль за всю историю в $3,1 млрд (€2,77 млрд). Прибыль выросла за счет более высоких комиссий и доходов от торговли, а также от сокращения кредитных резервов.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Чистая прибыль за три месяца по март значительно выросла по сравнению со средней оценкой в ​​€2,38 млрд. UniCredit теперь прогнозирует годовую прибыль, превышающую €9,3 млрд, и выручку около €23,5 млрд. Банк также планирует увеличить выплаты инвесторам по сравнению с прошлым годом.

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Акции выросли на 3,8% на открытии торгов в Милане, достигнув самого высокого уровня за 14 лет. Рыночная стоимость UniCredit в настоящее время составляет около €87 млрд.

Возглавивший банк чуть более четырех лет назад гендиректор Андреа Орсель оптимизировал операции, сократив рабочие места, закрыв неэффективные предприятия и перераспределив ресурсы на более прибыльные сферы. UniCredit также извлек большую выгоду из решения Европейского центрального банка, принятого несколько лет назад, об отмене отрицательных процентных ставок, что увеличило кредитные доходы.

Стратегия Орселя и повышение ставок привели к росту доходности и позволили UniCredit реализовать политику щедрых выплат акционерам в Европе.

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Прибыль UniCredit в первом квартале выросла за счет более высоких комиссий и доходов от торговли, сокращение кредитных резервов также помогло добиться финансового успеха.

Коэффициент CET1, показатель устойчивости капитала, влияющий на то, сколько денег UniCredit может потратить на сделки или выплатить инвесторам, остался практически неизменным и составляет 16,1%.

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