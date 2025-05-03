Украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость — Finance.ua

Украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость Сегодня 09:18 — Казна и Политика

Украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость

За январь — март 2025 года плательщики уплатили 2,56 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за «лишние» метры собственной недвижимости.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 17,7% или почти на 0,4 млрд гривен.

В I квартале 2024 года местные бюджеты получили 2,17 млрд гривен.

Самые крупные по уплате налога:

Киев — 515,6 млн грн,

Киевская — 261,4 млн грн,

Львовская — 252,1 млн грн,

Одесская области — 243 млн гривен.

Кто должен платить за «лишние» метры

В Налоговой напоминают, что налог на недвижимость платят физические лица — владельцы квартир площадью более 60 кв. м; домов площадью более 120 кв. м; других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

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В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога, граждане могут обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.

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