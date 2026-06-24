Украинцы уплатили 5,5 млрд грн налога за недвижимость: где больше (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Украинцы уплатили 5,5 млрд грн налога за недвижимость: где больше (инфографика)

За первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости уплатили 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Это на 12,9% больше, чем в прошлом. Тогда бюджет получил 4,9 млрд. грн., пишет ГНС.

Столица и тройка регионов — лидеров обеспечили значительную часть всей суммы поступлений:

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Также говорилось, что на рынке покупки однокомнатных квартир самая высокая конкуренция за жилье зафиксирована в Черкасской области — в среднем 13 откликов на одно объявление. На рынке аренды лидером стала Запорожская область, где одно объявление в среднем получало 35 откликов.

В то же время, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти . За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Ранее Finance.ua писал , что инвестировать в недвижимость за рубежом под аренду — это простой способ зарабатывать пассивный доход в валюте. Помимо денег это еще и возможность иметь свое место для путешествий или предстоящего переезда. К тому же многие зарубежные рынки сейчас предлагают выгодные условия для собственников и арендаторов.

Юрист в сфере недвижимости Владимир Копоть сравнил доходность, риски и ключевые нюансы инвестирования на примере жилья в Украине, Польше и Бали, рассмотрев варианты с примерно одинаковым стартовым бюджетом. Куда же выгоднее вкладывать — читайте в статье:

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