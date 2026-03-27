Украинцы стали меньше ездить (Госстат)
Украинцы стали ездить меньше, также уменьшились грузовые перевозки. За январь-февраль 2026 г. пассажирским транспортом воспользовались 298,9 млн. человек. Это меньше на 11,7% по сравнению с январем-февралем 2025 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Больше всего перевозок осуществлено:
- 155,5 млн — автомобильным транспортом.
- 135,5 млн пассажиров — городским электротранспортом.
Грузовые перевозки
В январе-феврале 2026 г. перевезено 48,5 млн тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 г.
Основные объемы грузов перевезены:
- 21,6 млн тонн — железнодорожным транспортом.
- 20,2 млн тонн — автомобильным.
Ранее Finance. uа Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по возобновлению дорожной инфраструктуры. Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности». Первый транш — 134 млн евро.
Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, снизить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов.
Ранее писали, какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь. В настоящее время темпы дорожных работ с каждым днем увеличиваются: сейчас — до 60 тыс. кв. м за сутки, к концу марта планируется нарастить до 150 тыс. кв. м.
Также по теме
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве (фото)
В ВСУ создают IT-вертикаль: открыто 2000 вакансий
МХП уплатил 10,3 млрд грн налогов в 2025 году
Фонд гарантирования приступил к реструктуризации кредитов РВС Банка
Нарушения финмониторинга: за что НБУ штрафовал на сотни миллионов гривен в 2025 году