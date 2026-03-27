Украинцы стали меньше ездить (Госстат) Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Украинцы стали ездить меньше, также уменьшились грузовые перевозки. За январь-февраль 2026 г. пассажирским транспортом воспользовались 298,9 млн. человек. Это меньше на 11,7% по сравнению с январем-февралем 2025 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Больше всего перевозок осуществлено:

155,5 млн — автомобильным транспортом.

135,5 млн пассажиров — городским электротранспортом.

Грузовые перевозки

В январе-феврале 2026 г. перевезено 48,5 млн тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем в январе-феврале 2025 г.

Основные объемы грузов перевезены:

21,6 млн тонн — железнодорожным транспортом.

20,2 млн тонн — автомобильным.

