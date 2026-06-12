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Государство направляет 67,8 млрд грн на реализацию устойчивости регионов

Казна и Политика
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Государство направляет 67,8 млрд грн на реализацию устойчивости регионов
Государство направляет 67,8 млрд грн на реализацию устойчивости регионов
Государство направит 67,8 млрд грн на реализацию Планов устойчивости регионов благодаря изменениям в государственный бюджет, поддержанным Верховной Радой. Еще 9,6 млрд грн на эти нужды обеспечили местные бюджеты.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По итогам десятого заседания Координационного центра было поручено председателям ОВА подготовить пошаговые планы реализации проектов и четкие графики их финансирования.
Первый цикл заслушивания регионов по выполнению Планов устойчивости завершен.

Самые лучшие результаты

Демонстрируют Ровенская, Житомирская и Черкасская области.
Расширили поддержку для людей и бизнеса в рамках подготовки к зиме. Для крупного и среднего бизнеса действует программа поддержки проектов распределенной генерации под 10% годовых до 25 млн евро.
Для малых и средних предприятий доступны кредиты до 250 млн грн по программе 5−7-9, ее параметры специфицировали так, чтобы стимулировать новую генерацию в энергодефицитных регионах.
Также предприниматели могут взять до 10 млн грн под 0% на генераторы и газовые установки.
«Запускаем новые конкурсы на строительство 1505 МВт генерирующих мощностей. Продолжаем программу СвітлоДім. Поддержку уже получили более 2 тысяч домов. До конца года планируем охватить 3,6 тысяч многоквартирных домов», — пишет Юлия Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
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