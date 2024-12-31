Украинцы стали больше покупать авто по сравнению с прошлым годом — Finance.ua

Украинцы стали больше покупать авто по сравнению с прошлым годом Сегодня 08:11 — Личные финансы

Украинцы стали больше покупать авто по сравнению с прошлым годом

В Украине увеличился спрос на использование и покупку автомобилей. За 11 месяцев 2024 года сервисные центры МВД провели 2 230 000 регистрационных операций с транспортными средствами. А это на 278,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Это регистрация новых автомобилей, мотоциклов, грузовиков или ввезенных из-за границы, а также перерегистрация с одного владельца на другого, лизинг, или восстановление утраченного или поврежденного свидетельства о регистрации и т. д. », — уточнили в сервисном центре.

Так, за этот год на территории Украины зарегистрировано 134 949 новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах. По сравнению с прошлым годом — на 6532 больше. Также было зарегистрировано 248 908 б/у, которые ввезены из-за границы, что на 2 026 больше, чем в прошлом году.

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«Перерегистрация транспортного средства по договору купли-продажи является одной из популярных услуг на сегодняшний день. Продать автомобиль можно в любом удобном сервисном центре МВД», — сказано в сообщении.

Продавец и покупатель должны подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или вида на временное или постоянное жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (у продавца).

Отмечается, что если у одной из сторон нет возможности лично приехать в сервисный центр МВД, она может предоставить нотариально оформленную доверенность другому лицу, которое будет представлять его интересы в сервисном центре МВД.

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«В настоящее время экспертное исследование транспортного средства в большинстве случаев не обязательно и проводится только по желанию. Однако при первой регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, обязательно проводится исследование транспортного средства Экспертной службой МВД», — напомнили в сервисном центре МВД.

Также оформить договор купли-продажи можно онлайн в приложении Дія. Покупатель и продавец могут на расстоянии подтвердить соглашение с помощью Дія. Підпис и по желанию выбрать новые номерные знаки. Номера и свидетельство о регистрации транспортного средства направляются в удобное отделение Укрпочты.

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