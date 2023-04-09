Украинцы стали активнее пользоваться банковскими услугами — Finance.ua

Украинцы стали активнее пользоваться банковскими услугами Сегодня 15:20 — Личные финансы

Украинцы стали активнее пользоваться услугами разных банков: в 2022 году количество клиентов банков выросло почти на 10% и составило более 79 млн человек.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка, из них 76,3 млн — это физические лица, 3 млн — субъекты хозяйствования (из них 2 млн — ФЛП). Количество открытых ими счетов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 160,2 млн шт. (в 2021 году — 142 млн шт.)

Кроме того, в Украине существенно увеличилось количество клиентов банков, которые обслуживаются дистанционно. Дистанционно обслуживаются более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц (2,4 млн и 51,4 млн клиентов соответственно).

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«В 2022 году общее количество счетов, которые банки обслуживали дистанционно, увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом. А по сравнению с 2020 годом — на 73%!» — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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