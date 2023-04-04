На FinAwards-2023 выбрали лучшую онлайн МФО Украины — Finance.ua
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На FinAwards-2023 выбрали лучшую онлайн МФО Украины

Кредит&Депозит
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В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии выбрали и лучшую МФО онлайн.
Как выбирали? В номинации боролись за звание лучшей микрофинансовой компании, которая выдает микрозаймы через интернет без привязки к живому офису. Важным условием было и то, чтобы эти компании имели лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, а также выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.
Претенденты. В этой номинации боролись 14 МФО:
  • Money4You;
  • ООО «COC Кредит»;
  • CreditPlus (ООО «Авентус Україна»);
  • Містер Мані;
  • ЗеCredit (ООО «ФК «Іівеструм»);
  • Є-Гроші (ООО «ФК «Є Гроші Ком»);
  • Moneyveo;
  • Credit7.ua;
  • MyCredit;
  • ClickCredit;
  • ШвидкоГроші;
  • Selficredit;
  • Slon Credit;
  • CreditKasa.

Кто же победил?

CreditPlus завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте онлайн-займов. Вот несколько основных условий этой компании:
  • max сумма (для новых клиентов): 15 тыс. грн;
  • max срок кредитования: до 365 дней;
  • наличие займа под 0,01% в день на первый кредит: да.
Chief Marketing Officer компании CreditPlus Иван Подвысоцкий (слева) с&nbsp;руководителем медиа-бизнеса Treeum Надеждой Квиткой (справа)
Chief Marketing Officer компании CreditPlus Иван Подвысоцкий (слева) с руководителем медиа-бизнеса Treeum Надеждой Квиткой (справа)
"Конечно, после начала полномасштабной войны спрос на кредитование упал. Но мы одни из первых снова начали кредитовать и поддерживать наших клиентов. Поведение пользователей за это время немного изменилось — я считаю, что они стали более ответственными. Также заемщики стали более качественно оценивать, зачем им нужны кредитные средства, и средние чеки изменились в меньшую сторону.
Среди наших клиентов много людей из Харькова, Херсона и т.д. И в соответствии с освобождением наших территорий, мы начинали кредитовать эти регионы. Наша политика не изменилась по отношению к внутренним переселенцам", — рассказал в комментарии Finance.ua Chief Marketing Officer компании CreditPlus Иван Подвысоцкий.
Серебро в номинации получила Credit7. Максимальная сумма (для новых клиентов) у этой МФО также составляет 15 тыс. грн, максимальный срок кредитования — до 365 дней. Также компания дает займы под 0,01% в день на первый кредит.
Бронзу и третье место в номинации получила Moneyveo, условия которой позволяют брать заем до 25 тыс. грн (для новых клиентов), а максимальный срок кредитования составляет 20 дней (с возможностью продления учетного периода). Займы под 0,01% в день на первый кредит также есть.
По материалам:
Finance.ua
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