Украинцы смогут трудоустраиваться за границей бесплатно: что предусматривает новый закон — Finance.ua

Украинцы смогут трудоустраиваться за границей бесплатно: что предусматривает новый закон
Агентства по трудоустройству украинцев за границей не будут брать деньги с претендентов. Все расходы берет на себя работодатель, который ищет человека для работы. Это предусматривает принятый Верховной Радой законопроект № 2365 в целом.
Об этом заявила инициатор документа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
«Этим законом мы отменяем лицензирование по посредничеству в трудоустройстве за границу и устанавливаем административную ответственность за предоставление таких услуг без включения в Список субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за границу, или за получение платы с граждан за предоставление таких услуг» , — объяснила Третьякова.
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Следить за деятельностью посредников в трудоустройстве за рубежом будет Государственная служба Украины по вопросам труда.
Следовательно, компания имеет право предоставлять услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом после ее включения в Перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и в пределах заключенных внешнеэкономических договоров. Этот Перечень ведется Министерством экономики и открыт для всех.
Как будут штрафовать посредников
За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф (от трех тысяч пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Штраф за осуществление посредниками трудоустройства без включения в специальный список будет составлять не менее семи тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, законопроект предполагает, что компания — посредник по поиску работы имеет определенные обязанности.
Среди них — предоставить гражданину до выезда для трудоустройства за границей:
- информацию в письменной форме о правах и гарантиях, которые ему предоставляются по трудовому договору (контракту);
- контактные данные консульских учреждений Украины в государстве пребывания;
- проект трудового договора (контракта), заверенный иностранным работодателем.
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Также важно:
- вести учет граждан, которые при его посредничестве трудоустроены за границей;
- бесплатно предоставлять гражданам информацию и консультации о преимуществах легального трудоустройства за границей;
- подавать в Министерство экономики отчетность о деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей;
- сообщать Минэкономики об изменении данных, указанных в Перечне субъектов ведения хозяйства;
- при заключении нового или нескольких внешнеэкономических договоров (контрактов) в течение месяца подавать сведения о них.
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