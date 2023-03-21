Украинцы смогут трудоустраиваться за границей бесплатно: что предусматривает новый закон — Finance.ua

Украинцы смогут трудоустраиваться за границей бесплатно: что предусматривает новый закон Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Украинцы смогут трудоустраиваться за границей бесплатно: что предусматривает новый закон

Агентства по трудоустройству украинцев за границей не будут брать деньги с претендентов. Все расходы берет на себя работодатель, который ищет человека для работы. Это предусматривает принятый Верховной Радой законопроект № 2365 в целом.

Об этом заявила инициатор документа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Этим законом мы отменяем лицензирование по посредничеству в трудоустройстве за границу и устанавливаем административную ответственность за предоставление таких услуг без включения в Список субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за границу, или за получение платы с граждан за предоставление таких услуг» , — объяснила Третьякова.

Читайте также В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Следить за деятельностью посредников в трудоустройстве за рубежом будет Государственная служба Украины по вопросам труда.

Следовательно, компания имеет право предоставлять услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом после ее включения в Перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и в пределах заключенных внешнеэкономических договоров. Этот Перечень ведется Министерством экономики и открыт для всех.

Как будут штрафовать посредников

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф (от трех тысяч пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Штраф за осуществление посредниками трудоустройства без включения в специальный список будет составлять не менее семи тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте также Можно ли получать финансовую помощь в Германии, если вы работаете на minijob

Кроме того, законопроект предполагает, что компания — посредник по поиску работы имеет определенные обязанности.

Среди них — предоставить гражданину до выезда для трудоустройства за границей:

информацию в письменной форме о правах и гарантиях, которые ему предоставляются по трудовому договору (контракту);

контактные данные консульских учреждений Украины в государстве пребывания;

проект трудового договора (контракта), заверенный иностранным работодателем.

Также важно:

вести учет граждан, которые при его посредничестве трудоустроены за границей;

бесплатно предоставлять гражданам информацию и консультации о преимуществах легального трудоустройства за границей;

подавать в Министерство экономики отчетность о деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей;

сообщать Минэкономики об изменении данных, указанных в Перечне субъектов ведения хозяйства;

при заключении нового или нескольких внешнеэкономических договоров (контрактов) в течение месяца подавать сведения о них.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.