Украинцы смогут получать номера и техпаспорт на авто по почте — Finance.ua

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Украинцы смогут получать номера и техпаспорт на авто по почте

Личные финансы
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Украинцы смогут получать номера и техпаспорт на авто по почте
Украинцы смогут получать номера и техпаспорт на авто по почте
Кабинет министров принял решение, позволяющее получать водительские права или номерные знаки для автомобилей средствами почтовой связи.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Как отмечается, правительство предоставило возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера.
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«Такое решение было принято на заседании 8 августа. Соответствующие изменения внесены в положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия транспорта с учета», — сообщил Мельничук.
По его словам, предусмотрено внедрение автоматических проверок по реестрам и базам информации, доступ к которым имеет Министерство внутренних дел Украины, сведений о лицах, необходимых для допуска их к управлению транспортными средствами. Внесены изменения в оформление, персонализацию, возврат, обмен, выдачу водительских удостоверений, государственную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учета транспортного средства, оформление и выдачу регистрационных документов и номерных знаков.
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В Министерстве внутренних дел объяснили, что речь идет о получении таким образом свидетельства о регистрации (техпаспорта) или номеров, оформленных через портал «Дія» или электронный кабинет водителя.
Также на период действия военного положения правительство разрешило пересылать водительские права на право управления транспортными средствами соответствующей категории в международных почтовых отправлениях.
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Таким образом, граждане Украины за рубежом смогут произвести обмен водительского удостоверения через «Дію» или ЭКВ и получить пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны.
Кроме этого, изменениями, внесенными в положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска к управлению транспортом, предусмотрено внедрение автоматических проверок в отношении водителей по реестрам и базам информации, доступ к которым имеет МВД.

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По материалам:
Finance.ua
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