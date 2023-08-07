Регистрация авто в Украине перешла на новые правила: что изменилось с 6 августа — Finance.ua

Регистрация авто в Украине перешла на новые правила: что изменилось с 6 августа Сегодня 12:04 — Личные финансы

Регистрация авто в Украине перешла на новые правила: что изменилось с 6 августа

С 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как покупателям новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке.

Обновленные нормы прописаны в постановлении Кабинета министров № 437 от 2 мая 2023 года. Документ вступил в силу 6 августа.

Что изменилось:

покупатель нового автомобиля в автосалоне может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерной знак, то есть при приобретении нового авто не нужно получать «транзитные номера»;

при покупке авто на «вторичке» больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля — теперь достаточно указать в договоре купли-продажи человека, который будет регистрировать авто.

По сути, новые правила также позволяют купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Для этого при оформлении сделки с автосалоном в договоре нужно делегировать право регистрации работникам автосалона.

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«Транзитные номера» теперь понадобятся только в том случае, если покупатель решит сам поехать в сервисный центр МВД и поставить авто на учет своими силами.

Кроме того, теперь акты приема-передачи автомобилей («зеленые акты») будут только электронными. Ранее водителям выдавался бумажный экземпляр документа.

Напомним, Министерство внутренних дел отменило ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

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Обозреватель По материалам:

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