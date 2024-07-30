Украинцы смогут подать заявки на долгосрочное пребывание в Чехии с 2025 года — Finance.ua

Украинцы смогут подать заявки на долгосрочное пребывание в Чехии с 2025 года Сегодня 08:30 — Личные финансы

Украинцы смогут подать заявки на долгосрочное пребывание в Чехии с 2025 года

С 2025 г. украинские беженцы в Чехии смогут подать заявки на долгосрочное разрешение на проживание (ZDP). Его смогут получить те, кто проявит интерес во время онлайн регистрации для продления временной защиты и будет соответствовать установленным условиям.

Об этом сообщается на официальном портале для иностранцев в Чехии.

Супруги и несовершеннолетние дети с временной защитой обязаны все вместе проявить интерес в получении специального разрешения на долгосрочное пребывание. Поэтому нельзя, например, чтобы интерес проявили только родители, а их несовершеннолетние дети — нет. Для совместного выявления интереса они могут добавить других лиц, которых можно считать частью совместного домохозяйства.

Какие условия нужно выполнить беженцам, чтобы получить соответствующий статус:

проживать в Чехии на основании временной защиты более двух лет (исключение — дети до 18 лет);

не иметь судимостей (исключение — лица моложе 15 лет);

быть финансово независимым (размер дохода и период будут указаны в правительственном определении);

не быть зависимыми от гуманитарной помощи;

не иметь долгов по медицинскому страхованию;

иметь жилье;

иметь настоящий загранпаспорт;

обязательно посещать школу в Чехии для детей от 6 до 14 лет.

Интерес к обретению нового статуса будет действителен в течение года. Если на момент регистрации беженцы не соответствуют условиям, но выполнят их в течение года, они должны снова проявить интерес при регистрации для продления временной защиты. Министерство внутренних дел Чехии проверит выполнение всех условий (кроме загранпаспорта) на основе данных государственных реестров.

Украинцы, получившие специальное разрешение на долгосрочное проживание, получат ряд преимуществ, таких как:

стандартный статус пребывания на 5 лет;

свободный доступ к рынку труда.

Разрешение на долгосрочное проживание также налагает ряд обязательств:

административный сбор за каждую карту ZDP составляет 2500 чешских крон, для лиц моложе 15 лет — 1000 чешских крон;

обязательное медицинское страхование для себя и лиц до 18 лет;

лица с ZDP не имеют права на нестраховые социальные выплаты и персональные идентификационные номера.

Владельцы специального разрешения смогут подать заявки на:

синюю карту;

вид на жительство для воссоединения семьи;

вид на жительство для обучения;

вид на жительство для научно-исследовательской работы.

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После 5 лет постоянного пребывания ZDP можно будет подать заявление на постоянное проживание. Срок по ZDP учитывается полностью, а срок по временной защите — наполовину.

Напомним, более половины украинских беженцев в Чехии трудоустроились . В настоящее время в стране остаются около 362 тысяч.

Министерство внутренних дел Чехии начинает пилотный проект содействия добровольному возвращению украинцев домой. Проект продлится с июня по ноябрь, участие в нем могут принять иностранцы, проживающие в Чехии из-за войны в Украине. Подчеркивается, что это не касается военной службы украинцев.

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