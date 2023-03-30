Украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию — Finance.ua
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Украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию

Личные финансы
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Украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию
Украинцы смогут отправлять посылки по сниженным тарифам в Эстонию
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский и председатель правления почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями и подтвердили снижение тарифов между странами.
Об этом сообщил Игорь Смелянский.
Он подчеркнул, что Omniva стала первым почтовым оператором, представители которого посетили «Укрпочту» в Киеве с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
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По словам Смелянского, партнерство между почтовыми операторами двух стран будет продолжаться и углубляться.
«В течение многих лет Укрпочта сотрудничает с компанией Omniva как с одним из наших основных транзитных партнеров. Мы стремимся вместе создавать ускоренные решения для крупнейших европейских компаний, занимающихся электронной коммерцией», — отметил Смелянский.
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Он добавил, что у подписанного соглашения одна секретная часть, важная для украинцев, о которой пообещал рассказать чуть позже.
Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», с начала этого года почта Эстонии доставила в Украину более полумиллиона посылок. Omniva предлагает услуги в Украине для клиентов на трех континентах.
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Omniva и «Укрпочта» запустили бесплатные адресные посылки от частных клиентов из Эстонии в Украину. В общей сложности, начиная с марта по декабрь 2022 года почтовые операторы вместе доставили из Эстонии 17 600 бесплатных посылок общим весом почти 74 000 кг.
Также клиенты из Эстонии могут отправлять посылки в Украину по льготной цене от 6,58 евро. Кроме того, в начале 2023 г. «Укрпочта» снизила тарифы на доставку в Эстонию на 45%. Так, отправление весом до 250 г будет стоить 5,73 долларов США, а посылка 1 кг — от 11 долларов США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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