Украинцы смогут добровольно делать взносы на будущую пенсию. Рада приняла законопроект за основу — Finance.ua

Украинцы смогут добровольно делать взносы на будущую пенсию. Рада приняла законопроект за основу Сегодня 17:02 — Личные финансы

Украинцы смогут добровольно делать взносы на будущую пенсию. Рада приняла законопроект за основу

Украинцы с 16 лет смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников.

Соответствующий законопроект № 7649 парламент принял сегодня в первом чтении.

«Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование можно будет заключить в электронной форме через Портал Дія, используя мобильное приложение Дія или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. К тому же лицо имеет право самостоятельно определить размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты», — рассказала инициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги Народа» Леся Забуранная.

Также юридическое или физическое лицо сможет внести персонализированный благотворительный взнос (адресованный определенному им пенсионеру). 70% такого взноса направляется для выплаты этому пенсионеру избранным им способом, предусмотренным законом для выплаты пенсий, а 30% — в солидарную систему ПФУ.

Как отмечают авторы законодательной инициативы, в 2021 году договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования заключили 6 800 человек (уплачено 106,3 млн грн), в 2022 году — 4 081 человек (уплачено 43,6 млн грн).

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины разъяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства;

пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренную законом пенсию могут урезать или вовсе отменить;

чтобы в 2022 году выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь 29 лет страхового стажа. Начиная с 2028 года, пенсия по возрасту будет назначаться в 60 лет только тем, у кого будет не менее 35 лет стажа (это касается и мужчин, и женщин). Если требуемого стажа не будет, пенсию человек не получит. Он может рассчитывать только на небольшое пособие от государства.

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