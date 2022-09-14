Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда — Finance.ua

Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда

Около трети украинцев сейчас не имеют работы, причем среди внутренне перемещенных лиц эта доля почти вдвое больше. Сегодня — желающих работать больше, чем вакансий. Это касается даже рынка, не зависящего от физических активов и на котором самый большой процент релокационных компаний — IT.

Об этом говорится в отчете Центра экономической стратегии «Экономика Украины во время войны» за август 2022 года.

«Ситуация на рынке труда очень непростая», — утверждают аналитики Центра.

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская отмечает, что рынок труда находится в серьезном кризисе, но через полгода после начала войны в Украине ситуация стала улучшаться.

«С началом российской вооруженной агрессии рынок труда упал до нулевой отметки и не было никаких вакансий вообще. Все занимались вопросами личной безопасности и в сфере трудоустройства наступило полное затишье», — говорит в комментарии для UBR.ua Березовская.

По ее словам, первые вакансии начали появляться через 2-3 недели после начала боевых действий.

«Вакансии в сфере ритейл. Людей необходимо было снабжать продуктами. Компании набирали небольшое количество сотрудников и брали только тех кандидатов, которые проживали неподалеку от места работы, поскольку были проблемы с работой общественного транспорта», — объясняет она.

Вскоре стали появляться вакансии в критической инфраструктуре, оборонной промышленности, логистике, медицине и других отраслях.

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По ее словам, многие граждане активно переквалифицируются и меняют профессии на более востребованные. Со своей стороны работодателям выгодно взять на небольшую зарплату сотрудника без опыта работы и самим его научить, чем нанимать квалифицированного специалиста, требующего высокую зарплату.

В то же время, Березовская отмечает, что сентябрь — это начало бизнес-сезона, и осенью ожидается улучшение ситуации на рынке труда.

«Сейчас более-менее стабилизировалась экономика, работодатели адаптировались к новым условиям существования, прощупали почву и понимают все риски и потребности. Начали увеличиваться количество вакансий и уровень предлагаемых зарплат. Впереди сегодня сфера продаж, которая по количеству вакансий даже превысила довоенные показатели», — говорит Березовская.

По словам эксперта, к топ-7 популярным вакансиям сегодня относятся:

Продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, менеджеры по продажам и работе с клиентами; Специалисты без опыта работы и студенты; Бухгалтеры и специалисты в области финансового учета; IT-специалисты; Специалисты рабочих и строительных профессий; Специалисты в сфере маркетинга и PR; Специалисты в области транспорта и логистики.

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УБР По материалам:

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