Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда — Finance.ua
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Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда

Личные финансы
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Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда
Украинцы переквалифицируются и меняют профессии. Топ популярных вакансий на оживающем рынке труда
Около трети украинцев сейчас не имеют работы, причем среди внутренне перемещенных лиц эта доля почти вдвое больше. Сегодня — желающих работать больше, чем вакансий. Это касается даже рынка, не зависящего от физических активов и на котором самый большой процент релокационных компаний — IT.
Об этом говорится в отчете Центра экономической стратегии «Экономика Украины во время войны» за август 2022 года.
«Ситуация на рынке труда очень непростая», — утверждают аналитики Центра.
Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская отмечает, что рынок труда находится в серьезном кризисе, но через полгода после начала войны в Украине ситуация стала улучшаться.
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«С началом российской вооруженной агрессии рынок труда упал до нулевой отметки и не было никаких вакансий вообще. Все занимались вопросами личной безопасности и в сфере трудоустройства наступило полное затишье», — говорит в комментарии для UBR.ua Березовская.
По ее словам, первые вакансии начали появляться через 2-3 недели после начала боевых действий.
«Вакансии в сфере ритейл. Людей необходимо было снабжать продуктами. Компании набирали небольшое количество сотрудников и брали только тех кандидатов, которые проживали неподалеку от места работы, поскольку были проблемы с работой общественного транспорта», — объясняет она.
Вскоре стали появляться вакансии в критической инфраструктуре, оборонной промышленности, логистике, медицине и других отраслях.
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По ее словам, многие граждане активно переквалифицируются и меняют профессии на более востребованные. Со своей стороны работодателям выгодно взять на небольшую зарплату сотрудника без опыта работы и самим его научить, чем нанимать квалифицированного специалиста, требующего высокую зарплату.
В то же время, Березовская отмечает, что сентябрь — это начало бизнес-сезона, и осенью ожидается улучшение ситуации на рынке труда.
«Сейчас более-менее стабилизировалась экономика, работодатели адаптировались к новым условиям существования, прощупали почву и понимают все риски и потребности. Начали увеличиваться количество вакансий и уровень предлагаемых зарплат. Впереди сегодня сфера продаж, которая по количеству вакансий даже превысила довоенные показатели», — говорит Березовская.
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По словам эксперта, к топ-7 популярным вакансиям сегодня относятся:
  1. Продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, менеджеры по продажам и работе с клиентами;
  2. Специалисты без опыта работы и студенты;
  3. Бухгалтеры и специалисты в области финансового учета;
  4. IT-специалисты;
  5. Специалисты рабочих и строительных профессий;
  6. Специалисты в сфере маркетинга и PR;
  7. Специалисты в области транспорта и логистики.
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По материалам:
УБР
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