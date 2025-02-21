Юрлица-владельцы международного бизнеса должны отчитаться о КИК: сроки — Finance.ua

Юрлица-владельцы международного бизнеса должны отчитаться о КИК: сроки Сегодня 09:44 — Личные финансы

Юрлица-владельцы международного бизнеса должны отчитаться о КИК: сроки

Украинские юридические лица, у которых есть контролируемые иностранные компании (КИК), обязаны подать соответствующий Отчет в налоговый орган до 3 марта 2025 года включительно. Физические лица, имеющие КИК, отчитываются до 1 мая 2025 года.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

Кто должен подавать Отчет о КИК?

Контролирующими лицами КИК могут быть юридические и физические лица — резиденты Украины, которые:

владеют более 50% доли в КИК;

владеют не менее 10% доли в КИК, если совокупно резиденты Украины владеют более 50%;

осуществляют фактический контроль за КИК (распоряжаются активами, доходами, принимают управленческие решения).

Юридические лица подают Отчет вместе с декларацией о налоге на прибыль предприятий.

К Отчету прилагаются заверенные должным образом копии финансовой отчетности КИК, подтверждающие размер прибыли КИК за отчетный год.

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В Отчете о КИК указываются:

Название, адрес, ОПФ, регистрационные номера КИК, доля контролирующего лица, структура владения (если доля опосредованная).

Доходы по финотчетности, скорректированная прибыль, основания для освобождения от налогообложения.

Дивиденды, выплаченная прибыль, операции с нерезидентами (связанными лицами и юрисдикциями, включенными в Постановление КМУ).

Количество работников, прибыль от постоянного представительства в Украине.

Справка Finance.ua:

Правовое регулирование деятельности резидентов Украины, которые контролируют КИК, осуществляется в соответствии со ст. 39 прим. 2 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс).

Непредоставление, несвоевременное предоставление Отчета, внесение недостоверной информации может привести к существенным финансовым последствиям (ст. 120.7 Кодекса).

Министерством финансов Украины приказом от 25.08.2022 № 254 утверждены:

форма Отчета о КИК;

форма сокращенного Отчета о КИК;

порядки заполнения Отчета о КИК, сокращенной формы Отчета и подачи в контролирующий орган.

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