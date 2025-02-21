Юрлица-владельцы международного бизнеса должны отчитаться о КИК: сроки — Finance.ua

Юрлица-владельцы международного бизнеса должны отчитаться о КИК: сроки
Украинские юридические лица, у которых есть контролируемые иностранные компании (КИК), обязаны подать соответствующий Отчет в налоговый орган до 3 марта 2025 года включительно. Физические лица, имеющие КИК, отчитываются до 1 мая 2025 года.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
Кто должен подавать Отчет о КИК?
Контролирующими лицами КИК могут быть юридические и физические лица — резиденты Украины, которые:
- владеют более 50% доли в КИК;
- владеют не менее 10% доли в КИК, если совокупно резиденты Украины владеют более 50%;
- осуществляют фактический контроль за КИК (распоряжаются активами, доходами, принимают управленческие решения).
Юридические лица подают Отчет вместе с декларацией о налоге на прибыль предприятий.
К Отчету прилагаются заверенные должным образом копии финансовой отчетности КИК, подтверждающие размер прибыли КИК за отчетный год.
В Отчете о КИК указываются:
- Название, адрес, ОПФ, регистрационные номера КИК, доля контролирующего лица, структура владения (если доля опосредованная).
- Доходы по финотчетности, скорректированная прибыль, основания для освобождения от налогообложения.
- Дивиденды, выплаченная прибыль, операции с нерезидентами (связанными лицами и юрисдикциями, включенными в Постановление КМУ).
- Количество работников, прибыль от постоянного представительства в Украине.
Справка Finance.ua:
Правовое регулирование деятельности резидентов Украины, которые контролируют КИК, осуществляется в соответствии со ст. 39 прим. 2 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс).
Непредоставление, несвоевременное предоставление Отчета, внесение недостоверной информации может привести к существенным финансовым последствиям (ст. 120.7 Кодекса).
Министерством финансов Украины приказом от 25.08.2022 № 254 утверждены:
- форма Отчета о КИК;
- форма сокращенного Отчета о КИК;
- порядки заполнения Отчета о КИК, сокращенной формы Отчета и подачи в контролирующий орган.
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