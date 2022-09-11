60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах — Finance.ua

60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах Сегодня 10:04 — Личные финансы

60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах

60% вакансий в Украине приходится на три города — Киев, Львов и Днепр.

По-прежнему поиск работы по всей стране осложнен высокой конкуренцией. Об этом пишет The page со ссылкой на данные аналитиков Робота.ua. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве — 40% от всего объема.

По данным компании, топ-5 городов с наибольшим количеством вакансий занимают более 22 тысяч вакансий:

Киев — 13 282 вакансии; Львов — 3754; Днепр — 2396; Одесса — 1920; Винница — 920.

Инфографика: Работа.

Самыми популярными вакансиями среди работодателей остаются:

водитель — со средней зарплатой по стране 26 тыс. грн;

интернет-маркетолог — 20 тыс;

рабочий производства — 15,5 тыс. грн;

бухгалтер — 14 тис. грн;

продавец-консультант — 11,5 тыс. грн.

Инфографика: Работа.

Общее количество вакансий на рынке труда в Украине за последний месяц выросло еще на 6% и составляет на 1 августа 38% довоенного уровня. В то же время, количество резюме превышает показатели февраля 2020-го — 108%.

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The page По материалам:

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