60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах — Finance.ua

60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах
60% вакансий в Украине приходится на три города — Киев, Львов и Днепр.
По-прежнему поиск работы по всей стране осложнен высокой конкуренцией. Об этом пишет The page со ссылкой на данные аналитиков Робота.ua. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве — 40% от всего объема.
По данным компании, топ-5 городов с наибольшим количеством вакансий занимают более 22 тысяч вакансий:
- Киев — 13 282 вакансии;
- Львов — 3754;
- Днепр — 2396;
- Одесса — 1920;
- Винница — 920.
Самыми популярными вакансиями среди работодателей остаются:
- водитель — со средней зарплатой по стране 26 тыс. грн;
- интернет-маркетолог — 20 тыс;
- рабочий производства — 15,5 тыс. грн;
- бухгалтер — 14 тис. грн;
- продавец-консультант — 11,5 тыс. грн.
Общее количество вакансий на рынке труда в Украине за последний месяц выросло еще на 6% и составляет на 1 августа 38% довоенного уровня. В то же время, количество резюме превышает показатели февраля 2020-го — 108%.
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