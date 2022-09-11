60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах — Finance.ua
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60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах

Личные финансы
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60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах
60% всех вакансий Украины сосредоточены в трех городах
60% вакансий в Украине приходится на три города — Киев, Львов и Днепр.
По-прежнему поиск работы по всей стране осложнен высокой конкуренцией. Об этом пишет The page со ссылкой на данные аналитиков Робота.ua. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве — 40% от всего объема.
По данным компании, топ-5 городов с наибольшим количеством вакансий занимают более 22 тысяч вакансий:
  1. Киев — 13 282 вакансии;
  2. Львов — 3754;
  3. Днепр — 2396;
  4. Одесса — 1920;
  5. Винница — 920.
Инфографика: Работа.
Инфографика: Работа.
Самыми популярными вакансиями среди работодателей остаются:
  • водитель — со средней зарплатой по стране 26 тыс. грн;
  • интернет-маркетолог — 20 тыс;
  • рабочий производства — 15,5 тыс. грн;
  • бухгалтер — 14 тис. грн;
  • продавец-консультант — 11,5 тыс. грн.
Инфографика: Работа.
Инфографика: Работа.
Общее количество вакансий на рынке труда в Украине за последний месяц выросло еще на 6% и составляет на 1 августа 38% довоенного уровня. В то же время, количество резюме превышает показатели февраля 2020-го — 108%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
The page
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