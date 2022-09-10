Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика) — Finance.ua

Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика) Сегодня 09:30

Среди украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу, наблюдается положительный тренд — доля трудящихся увеличилась на 11% за вторую половину августа и на данный момент составляет 43%.

Еще у 16% есть работа, но они не выполняют рабочих задач.

Об этом свидетельствует исследование социально-политических и миграционных настроений украинцев во время полномасштабного вторжения россии в Украину, проведенное компанией Gradus Research

Среди оставшихся дома 59% трудоустроены, из них 47% активно работают сейчас.

Что касается внутренних мигрантов, то среди них работают 57%, а работает полный/неполный рабочий день треть респондентов (34%). В целом, трудоустроенность украинцев остается на уровне 59%, из которых 43% имеют работу и работают, а 16% имеют работу, но пока не выполняют своих рабочих функций.

От начала замеров желание внешних мигрантов вернуться из-за границы при первой возможности остается высоким и сейчас составляет 55%. Часть украинцев вернулась домой перед началом учебного года, чем объясняется изменение этого показателя. В то же время видим, что респонденты, еще в августе колебавшиеся в своем решении, определились: 27% стремятся остаться на новом месте жительства. Соответственно они ищут там работу и источники стабильного дохода, комментирует ситуацию Евгения Близнюк, учредитель и директор исследовательской компании Gradus Research.

Значительно большая доля тех, кто уверен в получении зарплаты в будущем, зафиксирована среди тех,

кто переехал за границу (49%),

а также жителей Западного (42%)

и Центрального региона (38%).

Среди оставшихся дома уменьшилась доля тех, кто не получает зарплату.

В общей сложности сейчас 77% украинцев отмечают, что они получают зарплату.

Однако 78% респондентов сообщают о снижении уровня доходов. 13% не почувствовали никаких изменений в своих финансах, и только 3% опрошенных отмечают, что их доход увеличился.

Наибольшая доля тех, чей доход уменьшился в начале полномасштабной войны россии против Украины, зафиксирована среди внутренних мигрантов (83%).

В то время как среди переехавших за границу таких всего 58%.

К тому же в текущей волне среди внешних мигрантов наблюдается значительный рост доли тех, чей доход увеличился (+8% к предыдущей волне).

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