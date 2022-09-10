Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика)

23
Среди украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу, наблюдается положительный тренд — доля трудящихся увеличилась на 11% за вторую половину августа и на данный момент составляет 43%.
Еще у 16% есть работа, но они не выполняют рабочих задач.
Об этом свидетельствует исследование социально-политических и миграционных настроений украинцев во время полномасштабного вторжения россии в Украину, проведенное компанией Gradus Research .
Среди оставшихся дома 59% трудоустроены, из них 47% активно работают сейчас.
Что касается внутренних мигрантов, то среди них работают 57%, а работает полный/неполный рабочий день треть респондентов (34%). В целом, трудоустроенность украинцев остается на уровне 59%, из которых 43% имеют работу и работают, а 16% имеют работу, но пока не выполняют своих рабочих функций.
От начала замеров желание внешних мигрантов вернуться из-за границы при первой возможности остается высоким и сейчас составляет 55%. Часть украинцев вернулась домой перед началом учебного года, чем объясняется изменение этого показателя. В то же время видим, что респонденты, еще в августе колебавшиеся в своем решении, определились: 27% стремятся остаться на новом месте жительства. Соответственно они ищут там работу и источники стабильного дохода,
комментирует ситуацию Евгения Близнюк, учредитель и директор исследовательской компании Gradus Research.

Значительно большая доля тех, кто уверен в получении зарплаты в будущем, зафиксирована среди тех,
  • кто переехал за границу (49%),
  • а также жителей Западного (42%)
  • и Центрального региона (38%).
Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика)
Среди оставшихся дома уменьшилась доля тех, кто не получает зарплату.
В общей сложности сейчас 77% украинцев отмечают, что они получают зарплату.
Работа и доходы украинцев дома и за рубежом улучшились (исследование, инфографика)
Однако 78% респондентов сообщают о снижении уровня доходов. 13% не почувствовали никаких изменений в своих финансах, и только 3% опрошенных отмечают, что их доход увеличился.
Наибольшая доля тех, чей доход уменьшился в начале полномасштабной войны россии против Украины, зафиксирована среди внутренних мигрантов (83%).
В то время как среди переехавших за границу таких всего 58%.
К тому же в текущей волне среди внешних мигрантов наблюдается значительный рост доли тех, чей доход увеличился (+8% к предыдущей волне).

Узнать курсы валют 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.