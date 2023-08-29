Украинцы назвали уровень доходов в месяц для «нормальной жизни» — опрос Сегодня 16:02 — Личные финансы

Украинцы назвали уровень доходов в месяц для «нормальной жизни» — опрос

Финансовые ожидания украинцев в 2023 году стали расти — как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. При этом реальные доходы по-прежнему в основном находятся значительно или немного ниже желаемого уровня.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Данные свидетельствуют, что медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июле 2023 года составляет 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу).

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В ноябре 2021 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2022 года — 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

В то же время, говоря о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% - немного ниже.

Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки в объеме 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, оценка суммы, которая требуется украинской семье (в расчете на 1 человека в месяц), чтобы жить «нормально», в 2022 году сократилась примерно вдвое — с $630 до $340. Так, рядовому украинцу хватило бы 14 231 грн в месяц. В ноябре 2021 года называли цифру 16 372 грн (в среднем).

Справка Finance.ua:

официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16 012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен.

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